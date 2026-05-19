Majka mladića koji je prije dvije godine ubijen u Splitu: 'Ubojice žive lijepo u zatvorima'

19 MINUTA ŠUTNJE ZA LUKU /

Prosvjedi pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku" održani su u utotak točno u 12 sati ispred Županijskih sudova u Šibeniku i Zadru. Organizatori su poručili da cilj okupljanja nije politika, nego glas građana koji traže odgovornost, sigurnost i sustav koji neće zakazati kada je najpotrebnije.

"Ne funkcioniraju institucije onako kako to treba i zbog toga imamo gubitak jedne mlade osobe koja to nije zaslužila", kazao je Nikola Dobran iz Zadra.

Umjesto govora, organizator prosvjeda poručio je kako će danas pričati tišina. Paljenjem svijeća i šutnjom tisuće ljudi oprostilo se od ubijenog mladića.

Među okupljenima bili su i roditelji Luke Bančića, mladića koji je prije dvije godine ubijen u Splitu. Kažu, ni nakon prosvjeda održanih tada, ne vide promjene.

"Došli smo odati počast ovom Luki. Isto prekrasnom momku. Nažalost, ništa se nije bitno promijenilo ni od prosvjeda u Splitu: Danas Luka, sutra ja! Te kazne su jako male i te ubojice žive lijepo u zatvorima", kazala je Lukina majka Katija Bančić. Više doznajte u prilogu.