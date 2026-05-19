Luka je pokopan, svećenik: 'Mladi bi mi rekli 'Luka nas potiče', imao je nešto posebno'

Suze i tuga u Drnišu zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Danas je u tom gradu Dan žalosti. Obitelj, prijatelji i sugrađani od ubijenog mladića su se oprostili na komemoraciji koja je održana u srednjoj školi koju je pohađao. I gdje je uskoro trebao maturirati.

Trebali su tu za nekoliko dana slaviti kraj škole i početak novog života, ali umjesto toga, sada su se u školi okupili na komemoraciju za jednog od njih. Među Lukinim prijateljima, učiteljima - tuga i bol za koju nema utjehe.

"Mogu samo reći sokole moj, piše tu, sokole moj poleti visoko, i čuvaj nas sve odozgo, Laka ti hrvatska zemlja", rekla je Lukina razrednica Ivana Grabić Marin. Prije tjedan dana razred joj je darovao majicu za kraj školovanja, ali nije znala da će to biti i posljednji oproštaj od Luke.

"Luka je bio fantastičan učenik, odličan, koji bi, sigurna sam, gradio bolju Hrvatsku, ali možda neće bolju Hrvatsku, ali možda će graditi nešto negdje gore, elektromagnetsko- želim u to vjerovati", dodala je. Od Luke su se došli oprostiti i njegovi košarkaši, sportaši, ali i brojni sugrađani koji su zapalili bijele svijeće. U školu stiže psihološka pomoć, jer neki učenici su se nakon tragedije potpuno povukli u sebe.

Lukin pogreb održan je poslijepodne, za njega se posebno pripremao drniški župnik. U crkvi Gospe od Ružarija - Luka je bio svake nedjelje.

"Bilo mi je drago znao bi reći svojim mladima koji su u Franjevačkoj mladeži kako mi je lijepo vidjet njih par srednjoškolaca koji su tu, a oni bi mi znali reći da to njih Luka Milovac potiče. Imao je u biti nešto posebno", kaže fra Lukica Vojković, župnik Župe Gospe od Ružarija u Drnišu.

