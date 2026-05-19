Porod poput noćne more: 'Vidjela sam jarku bijelu svjetlost. Mislila sam da sam umrla'

Majka koja je tijekom poroda počela osjećati neobičnu vrućinu prislino je stavljena u induciranu komu nakon što je izgubila više od pet litara krvi. Liječnici su joj otkrili krvni ugrušak na vratu maternice, što je dovelo do borbe za život u trenucima koji su trebali biti najsretniji. Svoje traumatično iskustvo odlučila je podijeliti kako bi podigla svijest o važnosti slušanja pacijentica.

Hitan carski rez koji se pretvorio u noćnu moru

Sarah Mills, 32-godišnja školska administratorica iz Londona, 24. listopada 2025. godine trebala je roditi drugo dijete. Međutim, porod je krenuo u neočekivanom smjeru kada je ruka njezine kćeri Myle prošla kroz vrat maternice, zbog čega je bio potreban hitan carski rez. Njezina kći, danas stara sedam mjeseci, rođena je u 20:21.

Dok su je liječnici šivali, Sarah je počela osjećati intenzivnu vrućinu i iscrpljenost. Ubrzo je stavljena pod opću anesteziju. Liječnici su tada otkrili veliki krvni ugrušak na vratu maternice. Nakon njegova uklanjanja, došlo je do masivnog krvarenja u kojem je izgubila čak 5,5 litara krvi. Provela je noć u induciranoj komi prije nego što je napokon mogla vidjeti svoju kćer.

"Bilo je to najstrašnije iskustvo u mom životu. Iskreno sam mislila da sam umrla i da su me vratili u život", ispričala je Sarah. "U operacijskoj sali stalno sam ponavljala da nešto nije u redu. Vidjela sam jarko bijelo svjetlo i govorila im da idem u raj. Bilo je izuzetno traumatično od samog početka."

Iskustvo bliske smrti i porođajna trauma

Ono što je Sarah doživjela, viđenje jarke bijele svjetlosti, često se povezuje s iskustvima bliske smrti. Takvi se događaji javljaju tijekom teških medicinskih kriza i, iako su se nekada smatrali halucinacijama, danas su predmet ozbiljnih znanstvenih rasprava. Ljudi koji su ih proživjeli često opisuju osjećaj izlaska iz tijela, dubok mir i susrete sa svjetlošću.

Nažalost, porođajna trauma nije rijetkost. U Hrvatskoj se procjenjuje da je za jednu od četiri žene porod traumatično iskustvo. Situacije poput hitnog carskog reza, komplikacija i osjećaja gubitka kontrole mogu ostaviti duboke fizičke i psihičke posljedice, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Postporođajno krvarenje, koje je Sarah doživjela, jedan je od vodećih uzroka smrti majki u svijetu i odgovorno je za gotovo 70.000 smrtnih slučajeva godišnje.

"Kad su me šivali, osjećala sam kako mi se cijelo tijelo prazni, bilo je jako, jako strašno. Osjećala sam da moram držati oči otvorene ili ću sigurno umrijeti", prisjetila se.

Put do oporavka i potraga za odgovorima

Nakon što se probudila iz kome, Sarah je konačno mogla vidjeti svoju kćer. "Bilo je toliko emotivno kad sam vidjela Mylu. Mama mi ju je dala i samo sam plakala. Svi su proveli vrijeme s njom, a ja sam je vidjela samo nakratko kad se rodila. Nisam mogla vjerovati da sam bila tako blizu toga da je više nikad ne vidim."

Na sastanku s liječnicima objašnjeno joj je da je krvarenje uzrokovano pritiskom Myline glave na vrat maternice, jer joj je ruka izašla prva, te zbog brzine kojom su je morali izvući. Međutim, Sarah smatra da se tragedija mogla izbjeći.

"Da su me poslušali kad sam rekla da nešto nije u redu, krvarenje bi otkrili puno ranije. Žene poznaju svoje tijelo i treba nas slušati. Znam da su prezaposleni i preopterećeni, ali jako je važno slušati i reagirati suosjećajno", poručila je Sarah, koja je svoju priču prvi put podijelila s javnosti putem agencije Talk to the Press.

Bolnica se u pismu ispričala Sarah, priznajući "značajan psihološki utjecaj" događaja i "traumu koju je doživjela". Naveli su da istražuju pruženu skrb i da će je obavijestiti o svojim nalazima.

