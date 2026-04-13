MALO ČUDO /

Rodila u 47. godini nakon četiri pobačaja i sedam potpomognutih oplodnji: 'On je moj svijet'

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Jessica Peacock (47) prošla je pakao prije nego što je rodila sina. Sa suprugom Ianom (49) počela se boriti za dijete još 2017. godine, ali liječnici su joj rekli da prirodno začeće u njihovom slučaju nije moguće

13.4.2026.
15:22
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
Mnoge bi žene odavno odustale, ali ona je ustrajala sve dok joj se san nije ostvario. Jessica Peacock (47) iz Essexa u Velikoj Britaniji prošla je kroz pravi pakao prije nego što je rodila sina Olivera kojem je danas godinu dana. Sa suprugom Ianom (49) počela se boriti za dijete još 2017. godine, ali liječnici su joj, zbog niske rezerve jajnih stanica, rekli da prirodno začeće u njihovom slučaju nije moguće.

Velika financijska ulaganja

Budući da Ian već ima djecu, Annalise (19) i Jacoba (17), par nije imao pravo na financiranje IVF-a iz javnog zdravstvenog sustava pa su sve plaćali sami. ''Bila sam slomljena kada sam saznala da ne možemo dobiti djecu prirodnim putem i da ne ispunjavamo uvjete za IVF. Potrošili smo oko 70.000 funti'', prisjeća se Jessica.

''Kad sam nakon prvog pokušaja ostala trudna, bila sam presretna… osjećala sam se kao najsretnija žena na svijetu. Zato je bilo još bolnije kada sam pobacila. Moji snovi su se srušili'', kaže Jessica, koja je prošla kroz zaista teške trenutke.

Bol se ponavljala iznova i iznova. ''Bila sam vrlo zbunjena i naivna jer sam mislila da ću lako ostati trudna, imala sam 40 godina, ali o tome nisam razmišljala'', priznaje i dodaje kako je njezina tuga nakon svakog pobačaja bila ogromna. ''Nakon četiri pobačaja bila sam slomljena. Rekla sam Ianu da više ne mogu… bila sam na dnu fizički, psihički i emocionalno'', iskreno govori, a prenosi Profimedia. 

Nova trudnoća donijela strah

Posljednju nadu pronašla je u drugoj klinici, gdje su liječnici otkrili problem s imunitetom, uveli terapiju i Jessica je ponovno uspjela ostati trudna. ''Bila sam užasno preplašena… moja tjeskoba bila je ogromna sve do 20. tjedna trudnoće. Usredotočila sam se na prehranu, vježbala jogu i svaki dan šetala. Imala sam prekrasnu trudnoću… iznijela sam sina i rodila ga šest tjedana prije termina carskim rezom. Imala sam puno sreće'', opisuje Jessica svoje čudo.

Danas uživa u majčinstvu i svemu što njezina nova životna uloga donosi. ''Život je divan. Osjećam se blagoslovljeno… Oliver je moj svijet. Volim što sam prvi put postala majka i nakon četrdesete… ne bih to mijenjala ni za što. Sve se događa s razlogom'', zaključuje ova hrabra žena. 

POGLEDAJTE VIDEO Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
