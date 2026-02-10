Srce mlade Marije stalo je u snu: Zdrava djevojka (27) klinički umrla, zaručnik je oživljavao osam minuta

U tišini jedne obične kolovoške noći, srce Marije Smith jednostavno je prestalo kucati. Potpuno zdrava 27-godišnjakinja bila je klinički mrtva, no život joj je spasila brza reakcija njezinog zaručnika koji ju je oživljavao sve do dolaska hitne pomoći.

"Usne su mi počele plavjeti"

Maria Smith bila je oličenje zdravlja. Ljeto 2023. godine provela je kao i svaka druga djevojka u dvadesetima, planinareći po talijanskim Dolomitima i odmarajući se u Turskoj, bez ikakvih zdravstvenih tegoba ili osjećaja zaduhe. No, samo nekoliko tjedana kasnije, njezino je srce iznenada stalo. Mlada žena se srušila, prestala disati i bila je klinički mrtva.

"Život mi je spasio moj zaručnik", ispričala je Maria, koja danas ima 29 godina, za The Sun. Sjeća se da je te večeri u kolovozu 2023. za večeru jela gljive na tostu, a zatim otišla u krevet. Njezin partner, 33-godišnji Jamie, probudio se oko pet sati ujutro i zatekao je kako se bori za dah.

"Zvao me, ali nisam reagirala. Navodno su mi usne počele plavjeti. Bila sam klinički mrtva. Kasnije sam saznala da mi srce nije kucalo između deset i dvadeset minuta", rekla je.

Srčani zastoj događa se kada srce iznenada prestane pumpati krv, zbog čega mozak ostaje bez kisika. Jamie je brzo reagirao i nazvao hitnu pomoć, a operater na liniji vodio ga je kroz postupak oživljavanja. Hitna pomoć stigla je za osam minuta, oživjela je defibrilatorom i prevezla u obližnju bolnicu St. George's.

Čudo bez oštećenja mozga

Maria je stavljena u induciranu komu kako bi se njezino tijelo oporavilo. "Bolničar je rekao Jamieju: 'Nadam se da znate da ste joj upravo spasili život'. On je bio u potpunom šoku", prisjeća se Maria. "Da nije započeo s oživljavanjem, umrla bih, jer je to održavalo protok krvi dok mi srce nije ponovno pokrenuto. Raditi to osam minuta moralo je biti fizički iscrpljujuće."

Kasnije su joj liječnici rekli da je pravo čudo što je preživjela bez ikakvog oštećenja mozga. Stopa preživljavanja izvanbolničkog srčanog zastoja manja je od jedan u deset. Prema podacima Britanske zaklade za srce (BHF), u Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje se dogodi više od 40.000 takvih slučajeva, koji mogu pogoditi bilo koga, u bilo kojoj dobi, a Maria je dokaz za to.

Tjedan dana nakon srčanog zastoja, pretrage su otkrile da Maria boluje od dilatativne kardiomiopatije i zatajenja srca. Riječ je o neizlječivoj bolesti kod koje se srčane komore povećavaju, a mišići postaju slabiji i tanji. U njezinom slučaju, ispostavilo se da je stanje genetski uvjetovano.

Život s ugrađenim defibrilatorom

Mariji je u prsa ugrađen kardioverter-defibrilator (ICD), uređaj koji neprestano prati srčane ritmove i isporučuje električne šokove ako otkrije opasne ili nepravilne otkucaje. Prije ovog iskustva, priznaje, problemi sa srcem nisu joj bili ni na kraj pameti.

"Mislila sam, imam 27 godina i slabo srce. To nema nikakvog smisla. Definitivno sam smatrala da se srčani problemi događaju samo starijim ljudima. Mislim da je važno razbiti tu zabludu", kaže Maria.

Istraživanja potvrđuju njezine sumnje. Čak tri četvrtine ljudi koji žive s kardiovaskularnim bolestima slaže se da mnogi pogrešno vjeruju kako one pogađaju samo starije osobe.

Slična iskustva drugih mladih ljudi

Joe Baxter preživio je srčani zastoj s 24 godine. Dogodilo se dok je zatvarao restoran u kojem je radio. Kolega ga je oživljavao do dolaska hitne pomoći. "Probudio sam se tri tjedna kasnije iz inducirane kome. Nisam mogao hodati, govoriti ni sjediti. Bilo je to najgore stanje koje možete zamisliti", ispričao je Joe, kojem je također ugrađen ICD. Nakon teškog psihičkog oporavka i borbe s PTSP-om, uspio je ponovno izgraditi svoj život.

Slično iskustvo imao je i Salman Uddin, liječnik opće prakse, koji je doživio srčani udar sa samo 34 godine, i to nekoliko sati nakon što je istrčao utrku na deset kilometara. Unatoč tome što je liječnik, klasične simptome pripisao je probavnim smetnjama. Njegova supruga, također liječnica, pozvala je hitnu pomoć. Danas, pet godina kasnije, Salman trenira za Londonski maraton kako bi prikupio novac za BHF.

Nova perspektiva i život punim plućima

Kako bi podigla svijest, Britanska zaklada za srce postavit će 65 crvenih klupa diljem Ujedinjenog Kraljevstva u čast ljudi koji žive s kardiovaskularnim bolestima, a tri od njih bit će posvećene Mariji, Joeu i Salmanu.

Maria priznaje da joj je najteže pala informacija da zbog lijekova i stanja srca vjerojatno neće moći zatrudnjeti. "To mi je psihički bilo najteže prihvatiti. Ipak, Jamie i ja smo optimistični oko osnivanja obitelji jednoga dana", kaže ona.

Par planira vjenčanje u lipnju 2027. godine, nakon što ju je Jamie zaprosio osam mjeseci nakon srčanog zastoja. "Ovo iskustvo natjeralo me da živim život, umjesto da se bojim. Više se ne brinem oko sitnica. Srce mi nije sjajno, ali nadam se da imam još 60 godina. U međuvremenu, volim svoj život i možda je, na neki čudan način, ovo bio blagoslov, jer ga sada uistinu živim."

