Dinamo opet lovi po 'Cvajti'? Na meti Maksimira moćni Hrvat iz vrha 2. Bundeslige

Nakon prošlosezonskog dovođenja Dejana Ljubičića, na Maksimiru bi ponovno mogli posegnuti za pojačanjem iz njemačke druge lige. Prema navodima njemačkog Sky Sporta, Dinamo Zagreb ozbiljno prati još jednog hrvatskog nogometaša iz 2. Bundeslige, stopera Mateja Maglicu.

Riječ je o 27-godišnjem braniču rođenom u Slavonskom Brodu, koji već nekoliko sezona gradi stabilnu karijeru u Njemačkoj. Trenutačno je standardni član Darmstadta, gdje se profilirao kao jedan od ključnih igrača zadnje linije. Statistika mu ide u prilog među vodećima je u ligi po broju osvojenih duela i uspješnih startova, a pritom je postigao i zavidan broj pogodaka za jednog stopera. U aktualnoj sezoni upisao je 21 nastup i pet golova, što dovoljno govori o njegovoj opasnosti i u protivničkom kaznenom prostoru.

Darmstadt se trenutačno nalazi u vrhu 2. Bundeslige i ozbiljno konkurira za plasman u elitni rang, pa nije isključeno da bi Maglica već iduće sezone mogao igrati u Bundesligi. Dodatnu težinu njegovu imenu daje i iskustvo iz sezone 2023./24., kada je u dresu Darmstadta skupio 26 nastupa u najvišem razredu njemačkog nogometa.

Maglica je nogometno odrastao u Marsoniji, a tijekom karijere nosio je i dresove Stuttgarta te švicarskog St. Gallena. S Darmstadtom ima ugovor do 2027. godine, a njemački klub navodno razmatra i produženje suradnje. Ipak, konkretni pregovori zasad nisu započeli.

Na Maksimiru ga vide kao potencijalno rješenje za stabilizaciju obrane, a ostaje za vidjeti hoće li Dinamo doista krenuti u realizaciju ovog transfera.

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'