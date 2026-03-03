FREEMAIL
PRESMIJEŠNO /

Ovo ne želite propustiti: 'CELO TELO TU ME BOLI' nova komedija Nikole Pejakovića stiže u Zagreb

Ovo ne želite propustiti: 'CELO TELO TU ME BOLI' nova komedija Nikola Pejakovića stiže u Zagreb
Foto: PROMO

Predstava donosi večer inteligentnog humora, prepoznatljivih situacija i gorko-slatke istine o vremenu u kojem živimo – vremenu apsurda kojemu nam preostaje jedino smijati se

3.3.2026.
10:01
Hot.hr
PROMO
U četvrtak, 12. ožujka 2026. u 21 sat, na pozornici Satiričko kazalište Kerempuh u Zagrebu gostuje nova predstava Nikole Pejakovića „CELO TELO TU ME BOLI“, u produkciji Teatar na Brdu.

Nakon uspješne suradnje i postavljanja hvaljene predstave „Šećer je sitan osim kad je kocka“, Nikola Pejaković nastavlja autorski niz povratkom komediji, ovaj put nadahnutoj motivima drame „Lekcija“ Eug?ne Ionesco. Tekst i režiju potpisuje Nikola Pejaković, dok u predstavi igraju Radovan Vujović, Andrijana Oliverić i Svetlana Bojković.

„CELO TELO TU ME BOLI“ britka je i slojevita komedija koja se poigrava suvremenim društvenim „bolestima“, ispreplićući ih s bezvremenskim temama odnosa dominantne majke i sina jedinca. Taj odnos oscilira između žestokih sukoba i gotovo pretjerane prisnosti, u kojoj se sudaraju majčina malograđanština i sinova razmaženost.

Foto: PROMO

Radnja je smještena u obiteljsku kuću u beogradskom naselju Banovo brdo. Udovica, želeći pokrenuti sina iz apatije i depresije, potajno lijepi oglase po Košutnjaku i okolici, oglašavajući da njezin sin daje instrukcije iz matematike. Mladić, koji dane provodi u besposlici i nezainteresiranosti za svijet oko sebe, iznenada se suočava s neočekivanom posjetom mlade žene kojoj su instrukcije doista potrebne. Njezin dolazak pokreće niz komičnih, ali i dramatičnih situacija koje nepovratno mijenjaju njihove živote.

Iako na prvi pogled djeluje kao duhovita i aktualna društvena satira, predstava zadire u univerzalne teme krivnje, odgovornosti i kolektivnog posrnuća. Publika će u likovima lako prepoznati obrasce iz vlastite svakodnevice – smijati se, ali i preispitivati vlastitu ulogu u svijetu apsurda koji nas okružuje. Jer, kako poručuje autor, nitko nije posve nevin.

„CELO TELO TU ME BOLI“ donosi večer inteligentnog humora, prepoznatljivih situacija i gorko-slatke istine o vremenu u kojem živimo – vremenu apsurda kojemu nam preostaje jedino smijati se.

KerempuhPredstava
