Doživio je iskustvo koje mu je zauvijek promijenilo život: 'Umro sam i tada susreo njega'

Jason Janice doživio je iskustvo koje većina ljudi ne može ni zamisliti. Nakon što su mu tumori na plućima prsnuli, pluća su mu se ispunila krvlju, što je dovelo do gušenja i kliničke smrti. No, ono što je uslijedilo nakon toga, prema njegovim riječima, bio je susret koji mu je zauvijek promijenio život.

Prema pisanju britanskog Mirrora, Jasonovo iskustvo u bolnici ostavilo ga je u stanju potpunog šoka, ali i donijelo spoznaje kojih se prije bojao. Iako je rođen u katoličkoj obitelji 1970. godine, vjeru je napustio još u mladosti, a život mu je, kako sam priznaje, bio turbulentan.

Kobni trenutak i buđenje u bolnici

Jason je iza sebe imao dva braka, dvoje djece i unuke, no osjećao je da se cijeli život bori i "struže po dnu". Sve se promijenilo 2. travnja 2020. godine. Nakon povratka s posla, dok je pokušavao pojesti sendvič, odjednom je počeo hvatati zrak i iskašljavati krv koja nije prestajala teći.

Uspio je nazvati bivšu suprugu, medicinsku sestru, i reći joj da se ne osjeća dobro. Iduće čega se sjeća jest buđenje na odjelu intenzivne njege. Ruke i noge bile su mu vezane za krevet, a iz vrata i nosa virile su cjevčice.

"Bol je bila izvan svega što sam ikada doživio. Bilo je brutalno, bol koja mijenja stanje svijesti. Osjećao sam se kao da mi pet milijardi tona pritišće prsa," ispričao je Jason.

Nevidljiva prisutnost i vapaj Bogu

Unatoč agoniji i prisutnosti liječnika, Jason je osjetio da u sobi postoji još netko. Iako nikoga nije vidio, osjećao je snažnu prisutnost s lijeve strane kreveta, tamo gdje se nalazio televizor. Taj osjećaj pratio ga je danima, sve dok mu nisu uklonili cijev za disanje. U tom trenutku, prvi put nakon djetinjstva, zavapio je Bogu.

"Nekontrolirano sam se tresao. Nisam mogao govoriti, ali sam u sebi zavapio: 'Molim te, ne daj da umrem. Želim vidjeti svoju djecu. Znam da sam tebe i Isusa napustio i žao mi je. Nikad nisam prestao vjerovati, ali sam prekinuo odnos s vama',", prisjetio se svojih misli.

Izlazak iz tijela i susret s vječnošću

Odjednom, Jason se našao "na vrhu stropa". Imao je vidno polje od 360 stupnjeva: mogao je vidjeti vlastito tijelo na krevetu, medicinske sestre, ali i mnogo više. Pogled mu je prolazio kroz zidove bolnice sve do livade vani.

"Vidio sam svaku vlat trave, njihove žile, boje su bile tekuće i prelijevale se. Vlati trave okrenule su se prema meni i osjetio sam neopisivu ljubav," opisuje Jason.

U tom trenutku, okupan veličanstvenom svjetlošću, znao je tko ga drži. "Znao sam da me drži Bog, moj Otac. Pomislio sam: 'Kod kuće sam'. Više nije bilo boli. Osjećao sam apsolutni mir i posjedovao apsolutno znanje. U tom trenutku bio sam sve što je ikada postojalo".

Dok ga je prožimao osjećaj da ga Otac drži i obožava, kroz svijest mu je prošla misao: "Kakav predivan dan za umrijeti."

Tada se pojavila još jedna prisutnost. Jason tvrdi da je energiju prepoznao istog trena. "Bio je to Isus. Ješua. Sve je bilo savršeno i neopisivo lijepo."

Povratak u stvarnost

Idila nije potrajala. Jason je osjetio kako ga dvije ruke nježno, ali odlučno guraju natrag. "Moja duša je gurnuta natrag, vjerujem da je to učinio Isus. Zatim sam osjetio fizičke ruke na tijelu i pritisak na krevet. Ugasio sam se poput svjetla."

Kada se ponovno probudio, liječnici i sestre su ga panično pokušavali dozvati. Pogledao je prema mjestu gdje je ranije osjetio prisutnost, ali tamo više nije bilo ničega. Obuzeo ga je strah da će ga proglasiti ludim ako ispriča što je doživio.

Liječnici su otkrili da su mu tumori na plućima rupturirali, a iz pluća su mu ispumpali gotovo tri litre krvi. Uzrok smrti, kako su mu rekli, bio je akutno zatajenje disanja i hipoksija, praktički se utopio u vlastitoj krvi.

Težak povratak u život

Iskustvo bliske smrti (NDE) ostavilo je dubok trag na Jasonu, ali ne onakav kakav bi mnogi očekivali. Ubrzo nakon povratka kući pao je u tešku depresiju.

"Imao sam najdublje iskustvo u životu, a nakon toga sam bio ljut na Boga. Vikao sam: 'Ne možeš to raditi ljudima!'. Kad ste izvan tijela, osjećate samo ljubav. Vratiti se u ovaj svijet i osjećati tuđu mržnju, bijes i bol izuzetno je teško," priznaje Jason.

Tada mu se, kako tvrdi, Bog ponovno obratio riječima: "Zašto ne? Ti si moj sin".

Danas Jason na svoj život gleda drugačije. Vjeruje da je "odabran" i da je njegov povratak dio većeg plana. "Vjerujem bez pitanja, oklijevanja ili sumnje. Znam da sam zbrinut i da sam točno tamo gdje trebam biti," zaključuje Jason, koji je mir pronašao u spoznaji da smrt nije kraj.

