Potresne snimke poznatog bračnog para: 'Uvijek su stajali na rubu'

Posljednji dani života para prije nego što ih je ubio vulkan ovjekovječeni su su u potresnom BBC-jevom dokumentarcu koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Gledatelji su na društvenoj mreži X rekli da je to jedan od najvećih trenutaka iz dokumentarca ikad.

Dokumentarac je stvorio kultni filmaš Werner Herzog, koji je snimio dva različita filma koja dokumentiraju život i smrt para, Katie i Mauricea Kraffta. Oni su bili poznati i popularni vulkanolozi koji su često bili prvi na mjestu vulkanskih erupcija diljem svijeta.

Snimke njihovog životnog djela bile su u središtu Herzogovog dokumentarca iz 2022. godine, "The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft", koji se može pogledati na BBC-ju.

Probably the most sublime scene in a nature documentary ever.



From Werner Herzog's documentary "The Fire Within".pic.twitter.com/dxAyvNkfuu — Massimo (@Rainmaker1973) October 13, 2025

Krafftovi su bili spremni umrijeti

Par, koji se redovito snimao samo nekoliko metara od aktivnih vulkana, bio je u braku više od 20 godina. Katie i Maurice umrli su 1991. godine nakon erupcije vulkana Unzen u Japanu, u kojoj je, osim njih, poginulo 43 ljudi.

Iako je par snimio svoje posljednje trenutke, snimku je uništila vulkanska lava, a tijela su im bila toliko izgorjela da su identificirani po osobnim stvarima, piše LADBible.

Krafftovi su bili vrlo otvoreni o činjenici da su spremni umrijeti u potrazi za dobrim pričama o vulkanima. Herzog je izrazio divljenje prema njima ne samo kao vulkanolozima, već i kao filmašima.

"Krafftovi su nam dali fenomenalne snimke: nikada nismo vidjeli ništa takve ljepote, intenziteta i opasnosti. O tome su govorili javno, rekavši da 98 posto svih Francuza umire u svojim krevetima. To nisu htjeli", rekao je.

"Progutao ih je piroklastični tok od 454 ℃ koji im se približavao poput lavine zagrijanih plinova, užarenih plamenova, a zatim su nestali. To je odluka koju su donijeli. Željeli su umrijeti ovako, no siguran sam da nisu imali ambiciju umrijeti baš u tom trenutku", istaknuo je Herzog.

