Potresne snimke poznatog bračnog para: 'Uvijek su stajali na rubu'
Krafftovi su bili popularni vulkanolozi koji su često bili prvi na mjestu vulkanskih erupcija diljem svijeta
Posljednji dani života para prije nego što ih je ubio vulkan ovjekovječeni su su u potresnom BBC-jevom dokumentarcu koji je postao viralan na društvenim mrežama.
Gledatelji su na društvenoj mreži X rekli da je to jedan od najvećih trenutaka iz dokumentarca ikad.
Dokumentarac je stvorio kultni filmaš Werner Herzog, koji je snimio dva različita filma koja dokumentiraju život i smrt para, Katie i Mauricea Kraffta. Oni su bili poznati i popularni vulkanolozi koji su često bili prvi na mjestu vulkanskih erupcija diljem svijeta.
Snimke njihovog životnog djela bile su u središtu Herzogovog dokumentarca iz 2022. godine, "The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft", koji se može pogledati na BBC-ju.
Krafftovi su bili spremni umrijeti
Par, koji se redovito snimao samo nekoliko metara od aktivnih vulkana, bio je u braku više od 20 godina. Katie i Maurice umrli su 1991. godine nakon erupcije vulkana Unzen u Japanu, u kojoj je, osim njih, poginulo 43 ljudi.
Iako je par snimio svoje posljednje trenutke, snimku je uništila vulkanska lava, a tijela su im bila toliko izgorjela da su identificirani po osobnim stvarima, piše LADBible.
Krafftovi su bili vrlo otvoreni o činjenici da su spremni umrijeti u potrazi za dobrim pričama o vulkanima. Herzog je izrazio divljenje prema njima ne samo kao vulkanolozima, već i kao filmašima.
"Krafftovi su nam dali fenomenalne snimke: nikada nismo vidjeli ništa takve ljepote, intenziteta i opasnosti. O tome su govorili javno, rekavši da 98 posto svih Francuza umire u svojim krevetima. To nisu htjeli", rekao je.
"Progutao ih je piroklastični tok od 454 ℃ koji im se približavao poput lavine zagrijanih plinova, užarenih plamenova, a zatim su nestali. To je odluka koju su donijeli. Željeli su umrijeti ovako, no siguran sam da nisu imali ambiciju umrijeti baš u tom trenutku", istaknuo je Herzog.
