Obrvan na mukama pred Francusku: Dvije otpale u zadnji čas, reprezentacija desetkovana

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno se okupila nakon završenog Svjetsko prvenstva, ali umjesto mirnih priprema za nastavak kvalifikacija stigle su nove brige. U tjednu koji slijedi očekuju je dva iznimno zahtjevna susreta protiv Francuske u borbi za plasman na Euro 2026., a izbornik Ivica Obrvan ni ovoga puta nema kompletan kadar.

Reprezentativke su se okupile ispred zagrebačkog Zimskog plivališta Mladost, a potom otputovale u Đurđevac gdje će odraditi završni dio priprema. Na popisu se nalazi 18 igračica, no niz izostanaka značajno je suzio izbor.

Već neko vrijeme nedostaju kapetanica Katarina Ježić, Mia Brkić i Josipa Mamić, a odnedavno Obrvan ne može računati ni na Kristinu Prkačin, Tenu Petiku, Anu Malec, Emu Balaško i Leu Zetović, koje su još nedavno nastupale na Svjetskom prvenstvu. Kao da to nije dovoljno, u posljednji trenutak zbog ozljeda su otpale i Katarina Pavlović te Kala Kosovac.

Zbog novih problema izbornik je naknadno pozvao Lanu Jurinu iz varaždinske Koke te Lanu Strugar iz Sinja, kojoj je ovo prvi seniorski poziv. Uz ranije pozvane Emu Novosel i Taru Đelekovčan, Hrvatska će na ovom okupljanju imati čak tri debitantice znak da je pred reprezentacijom svojevrsna smjena generacije u izazovnom trenutku.

A izazov ne može biti veći. Francuska je posljednjih dvadesetak godina jedna od najmoćnijih svjetskih reprezentacija, s čak 16 medalja s velikih natjecanja. Krajem prošle godine okitile su se svjetskom broncom, a iako postupno uvode mlađe igračice, u sastavu su i dalje vrhunska imena poput Tamare Horaček, Grace Zaadi i Paulette Foppe.

Unatoč kadrovskim problemima, hrvatske rukometašice nemaju luksuz tražiti alibije. Pred njima su dvije utakmice koje mogu usmjeriti tijek kvalifikacija. Obrvan će morati pronaći rješenja u pomlađenom sastavu, a navijači se nadaju da će upravo iz ovih problema izrasti neka nova snaga hrvatskog rukometa.

