'PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA' /

Hrvatska na udaru paklenih vrućina: Jutro krenulo s 27 °C, a ovaj grad drži apsolutni rekord

Vrhunac je svibanjskog toplinskog vala - rekorder je Božava na Dugom otoku. Naselje bilježi čak 34 stupnja. Cijela Hrvatska, osim gorskog dijela zemlja, grije se na plus 30. Najtoplije je uz more - primjerice Šibenik mjeri 33, stupanj manje Split.

Vrućina je ispraznila i trgove, građani se rashlađuju pod krošnjama gradskih parkova. Temperature su na jugu zemlje već u ranim jutarnjim satima dosezale 27 stupnjeva. Više pogledajte u videu

26.5.2026.
17:19
RTL Danas
Toplinski ValVisoke TemperatureVrućina
