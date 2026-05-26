Hrvatski grad gori! Kuhamo se kao da je sredina ljeta, evo gdje je najgore

Hrvatska se u utorak ujutro probudila s temperaturama zraka koje su primjerenije sredini ljeta, nego kasnom proljeću, u osam sati u Dubrovniku je izmjereno 27.3 Celzijevih stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Na Malom Lošinju - Ćunski izmjereno je 26.8 stupnjeva, približno toliko na Mljetu (26.6) i u Senju (26.5), te u Šibeniku i Puli - aerodrom (po 26 °C)

Toplo je bilo i u Zagrebu, gdje je na mjernoj postaji Maksimir u sedam sati izmjereno 20.1, a sat kasnije čak 25. 2 stupnjeva.

Bitno svježije jutro imali su Crni Lug u NP Risnjak, Ličko Lešće i Otočac gdje je u sedam sati izmjereno 10.2, odnosno 12.5, odnosno 12.7 stupnjeva.

Na Zavižanu je izmjereno 13.2 stupnjeva, u Bednji 14.1, a u Gospiću 14.2, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Iznadprosječno toplo

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Zavoda.

DHMZ je upozorio da će kraj svibnja biti iznadprosječno topao dok će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europi.

Vrućina je stigla i u Hrvatsku, gdje su temperature iznad prosjeka. Noći će biti sve toplije, a dani sve češće vrući s temperaturama iznad 30 Celzija.

Ipak, prema trenutačno dostupnim prognozama, sredinom idućeg tjedna se očekuje osvježenje u sjevernim i središnjim dijelovima Hrvatske. Na jugu zemlje bi iznadprosječne topline mogle potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju.

Bez obzira na to, vjeruje se da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka s velikim šansama za toplinske valove.

Europa 'se kuha'

Od Engleske do Italije, dijelove Europe u utorak očekuje još jedan neuobičajeno vruć dan za svibanj, remeteći rutinu na Starom kontinentu koji se zagrijava brže nego bilo koji drugi dio svijeta.

Temperature rastu već nekoliko dana, a već u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dosegnule rekordnih i više od 30 Celzijevih stupnjeva.

U Italiji su uvedena lokalna ograničenja za rad na otvorenom, francuske su plaže prepune kupača unatoč nedostatnom broju spasilaca, a poljoprivrednici su primorani na raniju žetvu.

Po podacima Météo-Francea ponedjeljak je u Francuskoj bio najtopliji dosad evidentiran dan u mjesecu svibnju.

Glasnogovornica vlade Maud Bregeon u utorak je izvijestila o "sedam smrtnih slučajeva", među kojima je i podatak o "najmanje pet utapanja" povezanih s toplinskim valom koji je posljednjih dana zahvatio Francusku, prenosi AFP.

"Mogu vas izvijestiti o sedam smrtnih slučajeva izravno ili neizravno povezanih s vrućinom", rekla je Maud Bregeon za TF1, dodavši da će "sve ovo trebati razjasniti na kraju aktualne situacije".

Lindy Brand-Daloze, 66-godišnja Australka koja živi u Londonu 12 godina, ne sjeća se takve vrućine u svibnju: "Nadam se da će mlađa generacija ovo stvarno shvatiti ozbiljno i promijeniti svoje navike. No zabrinjavajuće je kada vidite potpuno ravnodušne svjetske vođe."

Fenomen je posljedica dotoka vrućeg zraka iz Sjeverne Afrike, koji ostaje zarobljen pod visokim pritiskom snažne anticiklone. Prema znanstvenom konsenzusu klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem utječu na to da ekstremni vremenski događaji, poput toplinskih valova, suša i poplava postanu još intenzivniji.

Toplinska kupola

Kao rezultat ove "toplinske kupole" živa se u ponedjeljak prvi put popela na 34,8 stupnja Celzija u Kew Gardensu, botaničkom parku koji se nalazi jugozapadno od Londona, što je nadmašilo prethodni rekord za svibanj, evidentiran 1944. godine za 2 stupnja i daleko premašilo uobičajenih i očekivanih 17 ili 18 Celzijevih stupnjeva.

"Ovakve bi vrućine bile iznimne u Velikoj Britaniji i usred ljeta", istaknuo je britanski Meteorološki zavod, koji očekuje slične temperature u utorak prije nego što padnu na oko 20 stupnjeva do kraja tjedna. I Irska je zabilježila rekordne svibanjske temperature, dosegnuvši 28,8 Celzijevih stupnjeva na jugu, piše AFP.

U Francuskoj je, uz nacionalni toplinski rekord za svibanj u ponedjeljak, oboreno i više desetaka lokalnih rekorda, prema Météo-Franceu. U Nantesu, na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, a na jugozapadu u Bergeracu 34,7.

Toplinski bi se val trebao pojačati u utorak, s najvišim temperaturama od 36 stupnjeva, koje se očekuju u tim francuskim departmanima. Isti izvor predviđa da će potrajati do kraja tjedna. Blago proljetno vrijeme već je potaknulo neke poljoprivrednike i voćare da unaprijed poberu određene plodove, a vinogradare očekuje rana berba grožđa.

Francuski premijer Sébastien Lecornu u četvrtak će predsjedati međuministarskim sastankom u vezi s ranim toplinskim valom, koji potiče i zabrinutost zbog razdoblja onečišćenja prizemnim ozonom.

U Španjolskoj su meteorološke službe upozorile na tropske noći na jugozapadu koje bi trebale započeti u srijedu, a vrhunac im se predviđa između srijede i petka uz najviše temperature od 36 do 38 stupnjeva Celzija.

U talijanskoj regiji Lacij, čiji je glavni grad Rim, u ponedjeljak je usvojen propis kojim se ograničava rad koji podrazumijeva dugotrajno izlaganje suncu između 12:30 i 16:00 sati. Na snazi ​​do 15. rujna ovo se pravilo prošle godine počelo provoditi 30. svibnja.

Izvješće koje su krajem travnja objavili Europska služba za klimatske promjene Copernicus (C3S) i Svjetska meteorološka organizacija (WMO) ističe da se od osamdesetih godina prošlog stoljeća "Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka" i da "toplinski valovi postaju sve češći i intenzivniji" na najmanje 95 posto europskog teritorija.