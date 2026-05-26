Cedevita donosi ledeni čaj za male trenutke užitka

Oslanjajući se na to nasljeđe, brend otvara novo poglavlje i ulazi u kategoriju ledenih čajeva predstavljajući Cedevita Vitamin Ice Tea – ledeni čaj s dodatkom vitamina B3, B5 i biotina.

Novi Vitamin Ice Tea dolazi u dva neodoljiva, citrusno svježa okusa – breskva & limun te šumsko voće & limun. Prepoznatljiv okus prirodno se spaja s osvježavajućim karakterom ledenog čaja i jedinstvenom kombinacijom vitamina, stvarajući proizvod namijenjen svima koji vjeruju da se dan mjeri malim radostima i da je najbolji trenutak za uživanje uvijek upravo sada.

Foto: Danijel Berkovic

„S Cedevita Vitamin Ice Tea željeli smo spojiti ono što potrošači već vole kod našeg brenda, prepoznatljiv okus i vitamine, s osvježavajućim karakterom ledenog čaja. Rezultat je proizvod koji donosi novo iskustvo uživanja, ali zadržava sve ono zbog čega je već generacijama dio njihove svakodnevice“, poručuje Maja Šiprak, voditeljica marketinga za razvoj kategorije Cedevita.

Cedevita Vitamin Ice Tea dostupan je u praktičnim pakiranjima od 0,5 L i 1,5 L, prilagođenima različitim prilikama uživanja – bilo da je riječ o brzom predahu tijekom dana ili opuštenim trenucima kod kuće.

Foto: Danijel Berkovic

„Ne vjerujemo u guilty pleasure, već biramo užitak – onaj spontan i jednostavan, koji dolazi prirodno i bez grižnje savjesti. Upravo takve male trenutke želimo potaknuti i ovim proizvodom, jer vjerujemo da su oni često najvažniji dio dana“, dodaje Ivana Srb Ditrih, voditeljica razvoja brenda Cedevita.

Vođena idejom da se dan mjeri malim radostima i da je najbolji trenutak za uživanje uvijek upravo sada, Cedevita i ovim proizvodom poziva potrošače da si dopuste ono što ih veseli.

Jer… znaš da želiš.

