Europa se kuha pod toplinskom kupolom: 'Hrvatska će prijeći 35 °C, a možda i srušiti rekord'

Europa se ovih dana suočava s jednim od najintenzivnijih toplinskih valova zabilježenih u svibnju posljednjih desetljeća. Snažna toplinska kupola (Heat Dome) proširila se nad velikim dijelom kontinenta i donijela visoke temperature karakteristične za ljeto.

Ova atmosferska blokada djeluje poput fizičkog poklopca, zadržavajući spuštajuću zračnu masu ispod sebe. Intenzivno Sunčevo zračenje, u kombinaciji s kompresijom zraka, dodatno zagrijava zrak pri tlu, piše Severe Weather Europe.

Za kraj svibnja ovo je povijesni toplinski val koji ruši rekorde. Izvanredan termodinamički prodor donosi golemu jezgru ekstremne topline nad Španjolsku, Portugal, Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Temperature rastu 12–16 °C iznad dugoročnih klimatoloških prosjeka.

Foto: severe weather europe

Rekordne temperature u svibnju

Najjača toplinska kupola dosad u 2026. godini donosi ljetne vrućine milijunima ljudi znatno prije uobičajenog vremena. Jasno je vidljiva i na satelitskim snimkama, kao veliko područje blokade sa sušim zračnim masama koje se postupno širi prema sjeveru.

Tijekom proteklog vikenda već su zabilježene rekordne temperature diljem dijelova zapadne Europe. Meteorološke postaje zabilježile su najtopliji svibanjski dan u Ujedinjenom Kraljevstvu u gotovo 80 godina, pri čemu je London dosegao 32,3 °C.

U međuvremenu, južni i jugozapadni dijelovi Portugala, Španjolske i Francuske bilježe ekstremne dnevne temperature od 35 °C do 38 °C. Italija je u nedjelju zabilježila 31–34 °C; u Njemačkoj, oko Alpa i u dijelovima Balkana bilo je 30–33 °C.

Foto: severe weather europe

Što je toplinska kupola (Heat Dome)?

Kada su se u prošlosti događali značajni, rekordni toplinski valovi u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, toplinska kupola bila je jedan od ključnih čimbenika. Ona je obično dominantna značajka ljetnih vremenskih obrazaca na oba kontinenta.

O ovom fenomenu govorimo kada se razviju iznimno visoke temperature. Evo kako funkcionira i zašto ga je važno razumjeti u širem kontekstu.

Greben u višim slojevima atmosfere, odnosno vrlo topla zračna masa na velikim visinama - poznata i kao visinska anticiklona (Upper High ili blocking High) - obično stvara toplinsku kupolu. Takav vremenski obrazac donosi vrlo visoke, a ponekad i rekordne temperature području ispod njega.

Ovaj se izraz koristi kada se veliko područje visokog tlaka zraka zadrži nad velikim dijelom kontinenta. Ako je situacija posebno stabilna i ekstremna, može trajati nekoliko dana ili čak tjedana.

Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Velika kupola zarobljava topli zrak na svim razinama ispod sebe, dok se slojevi zraka spuštaju prema tlu. Zbog toga zračna masa postaje neuobičajeno topla u nižim slojevima atmosfere i izrazito vruća pri samoj površini.

Kako toplinska kupola utječe na život ispod nje?

Ekstremne vrućine tijekom toplinskih kupola mogu ozbiljno utjecati na ljudsko zdravlje i biti posebno opasne za ranjive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i ljudi s postojećim zdravstvenim problemima koje ekstremna toplina može dodatno pogoršati.

Zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i drugi ljudi koji dugo rade na otvorenom imaju povećan rizik od bolesti povezanih s vrućinom. Ljudi koji žive u siromaštvu također su osjetljiviji na posljedice toplinskih kupola jer su njihove kuće često izgrađene od materijala koji zadržavaju toplinu, poput betona i azbesta.

Toplinska iscrpljenost nastaje zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama. Dovodi do dehidracije, vrtoglavice, a u težim slučajevima može prerasti u toplinski udar.

Visoka relativna vlažnost zraka tijekom toplinskog vala također može snažno utjecati na organizam. Zbog toga koristimo indeks topline (Heat Index) kako bismo prikazali subjektivni osjećaj ekstremno visokih temperatura i velike vlage u zraku, piše Severe Weather Europe.

Nakon dramatičnog sinoptičkog preokreta vremenskog obrasca nad sjevernim Atlantikom i Europom, snažna blokirajuća anticiklona posljednjih je dana razvila topli prodor iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi.

Veliki visinski greben sada dominira većim dijelom europskog kontinenta i prognozira se da će potrajati do kraja svibnja. Toplinska kupola sada je potpuno razvijena nad Europom.

Foto: severe weather europe

Rast tlaka zraka

Spuštajući zrak unutar toplinske kupole doveo je i do porasta tlaka zraka ispod nje, čime se razvio snažan prizemni sustav visokog tlaka zraka smješten nad središtem Europe na početku posljednjeg tjedna svibnja.

Visinski greben donijet će znatno viši tlak zraka od uobičajenog za veći dio kontinenta, osim krajnjeg sjevera i sjeverozapada Europe (sjeverna Skandinavija i Island), gdje će se duž ruba grebena kretati određeni visinski valovi.

Znatno toplija zračna masa zadržat će se nad jugozapadnom, zapadnom i srednjom Europom tijekom većeg dijela tjedna.

Do sljedećeg vikenda najtoplije i najanomalnije zračne mase bit će nad Španjolskom, Portugalom, Francuskom, zemljama Beneluksa, Njemačkom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Irskom. Temperature će tijekom tjedna postupno rasti nad srednjom Europom i Balkanom.

Foto: severe weather europe

Anomalije temperature

Anomalije temperature pri tlu bit će ekstremne za kraj svibnja i pridonijet će rušenju novih dnevnih temperaturnih rekorda, uz velik potencijal za obaranje apsolutnih rekorda meteoroloških postaja u mnogim državama. Anomalija temperature na 2 metra visine prikazana za Francusku predstavlja zapanjujući toplinski val s područjima koja su više od 16 °C iznad prosjeka.

Općenito, temperature će biti 12–16 °C iznad normale za kraj svibnja, od Španjolske preko Portugala do Beneluksa i jugozapadne Njemačke.

Zbog toga će dnevne maksimalne temperature u mnogim područjima ostati između niskih i srednjih 30-ih °C. Mnoge postaje zabilježit će temperature nekoliko stupnjeva više nego prošlog vikenda.

Mediteran, Italija i Balkan

Temperature će se nastaviti kretati do srednjih 30-ih °C diljem mediteranske regije, Italije, srednje Europe i Balkana od ponedjeljka te će ostati tako visoke do kraja mjeseca.

Sjeverni i središnji Balkan te sjeverne talijanske nizine vjerojatno će sredinom tjedna prijeći 35 °C, uz mogućnost rušenja rekorda na pojedinim postajama u danima koji dolaze.

Foto: severe weather europe

Ako se prognoze ostvare, kraj svibnja 2026. mogao bi ostati zabilježen kao jedan od najtoplijih u modernoj meteorološkoj povijesti Europe. Meteorolozi nastavljaju pratiti razvoj situacije i moguće promjene atmosferskog obrasca uoči početka meteorološkog ljeta koje započinje početkom lipnja.