FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA UVERTIRA /

Napetost se mogla rezati nožem: Sučelili se Barbir i Ilić, letjele su 'otrovne strelice'

Đani Barbir će u subotu na FNC 31 borilačkoj priredbi u Beogradu braniti pojas prvaka srednje kategorije protiv domaćeg borca Aleksandra 'Jokera' Ilića, a na sučeljavanju dan prije meča bilo je jako napeto.

"Pojas ostaje u Beogradu, a gospodin će naučiti lekciju. Još je mlad, još je zelen", rekao je Ilić, na što mu je Barbir odgovorio:

"Pojas je posjetio Beograd, a on je star i potrošen."

FNC 31 gledajte uživo u subotu 30. svibnja na Voyo

VOYO logo
29.5.2026.
17:58
M.G.
đani BarbirAleksandar IlicFnc 31
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa