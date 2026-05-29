Evo kad i gdje gledati najveći event FNC- a ikad: 'Tog čovjeka treba istući'

FNC 31 je pred vratima. Subotnja večer, 30. svibnja, rezervirana je za događaj o kojem se priča mjesecima. Beogradska Štark Arena ponovno će postati epicentar europske borilačke scene, a Fight Nation Championship (FNC), najbrže rastuća MMA organizacija na Starom kontinentu, donosi svoju do sada najimpresivniju i najjaču priredbu, FNC 31 event koji se tjednima željno išćekuje.

Čujte i počujte! Uzmite pretplatu na Voyo, platite devet mjeseci i tri mjeseca gledajte besplatno. Budite uz FNC!

U zraku se osjeća napetost koja nadilazi sportsko nadmetanje. Ovo će biti noć osobnih obračuna, potvrđivanja dominacije i ispisivanja novih stranica regionalne MMA povijesti. Od krunskog meča za titulu u srednjoj kategoriji, koji je kulminacija višegodišnjeg rivalstva, do okršaja teškaških divova i sudara potpuno različitih borilačkih svjetova, FNC 31 nudi program koji jamči spektakl. Interes publike je rekordan, VIP ulaznice su praktički planule, a atmosfera koja se sprema prijeti srušiti sve decibelske rekorde. Donosimo vam kompletan vodič kroz večer koju nijedan ljubitelj slobodne borbe ne smije propustiti.

FNC 31 event gledajte od 19:30 na platformi Voyo.

Kruna večeri: Godinama građen rivalitet Barbira i 'Jokera'

U glavnoj borbi večeri ulog je veći od samog FNC-ovog pojasa prvaka srednje kategorije. To je osobni rat između dva borca koji predstavljaju dva različita pola regionalne scene: aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača, domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića. Njihov sukob tinja već godinama, potpaljivan medijskim prepucavanjima i prozivkama koje su stvorile narativ s najvećim nabojem u povijesti FNC-a. Za Barbira, šampiona iz zagrebačkog American Top Teama, ovo je ultimativni test. Pobjeda na neprijateljskom terenu, pred tisućama navijača koji će zdušno biti protiv njega, značila bi definitivnu potvrdu njegove dominacije i statusa neupitnog kralja kategorije.

"Gostujući teren mi nije pritisak. To pozitivno utječe na mene", hladnokrvno je poručio Barbir na konferenciji za medije, pokazujući mentalnu čvrstinu potrebnu za ovakav izazov.

S druge strane kaveza stoji Ilić, prekaljeni veteran i jedan od najpopularnijih boraca s ovih prostora. "Joker" se vraća u svoju Arenu s jednim ciljem, oduzeti pojas mladom prvaku i dokazati da je, unatoč godinama, i dalje klasa za sebe.

"Ovaj event je bilo nezamislivo da se dogodi bez ove borbe. Bio sam neizostavan dio ove priče", izjavio je Ilić, svjestan svoje uloge u stvaranju ovog spektakla. Na konferenciji za medije nije štedio riječi, a posebno se osvrnuo na priču da su Barbira u djetinjstvu zvali "Đani Cro Cop".

"Čuo sam da su Đanija u vrtiću zvali Đani Cro Cop. Kakve su to gluposti. Njega su s tri godine zvali Cro Cop. Pa to je glupost, Cro Copovo ime se ne smije tako koristiti, to hrvatska država mora zakonom zabraniti", ispalio je Ilić u svom stilu u srijedu na konferenciji za medije u Beogradu, dodatno podižući tenzije. Što se tiče same borbe, Ilić očekuje da će Barbir pokušati iskoristiti svoje hrvačke vještine.

"Protiv mene nitko ne želi razmjenu. Što se mene tiče, borba će biti na nogama, morat će se namučiti i drago mi je da svi podcjenjuju moje hrvanje". Beograd čeka kaos, a ova dva borca spremna su ga isporučiti.

Povratak teškaških topova: Stošić na bivšu NFL i UFC zvijezdu

Sunaslovna borba večeri donosi poslasticu za ljubitelje teške kategorije. Domaći miljenik Darko "The Hammer" Stošić križa rukavice s jednim od najkontroverznijih, ali i fizički najimpresivnijih boraca koji su kročili u FNC-ov kavez – bivšom UFC zvijezdom i NFL teškašem Gregom Hardyjem. Stošićev povratak u beogradsku Arenu sam je po sebi događaj. Prošle godine je upravo na ovom mjestu priredio borbu za pamćenje kada je, nakon što je bio ozbiljno uzdrman, ustao i preokrenuo meč, izazvavši erupciju oduševljenja. Sada ga čeka novi, još veći test.

"Kamp je odlično prošao, proveo sam dva mjeseca u Zagrebu kao i obično. Osjećam se super i vjerujem da su ovo najbolje pripreme do sada. Bit će ovo jedna od boljih mojih borbi", samouvjereno je najavio Stošić.

Njegov protivnik, Greg Hardy, figura je koja izaziva podijeljena mišljenja, no čije atletske sposobnosti nitko ne može osporiti. Njegov dolazak dokaz je rastućeg ugleda FNC-a na globalnoj sceni. Hardy je svjestan vatrene atmosfere koja ga čeka. "Pratim FNC otkad sam potpisao. Uzbuđen sam. Navijači su odlični, žele dobre mečeve, krv, pravi MMA i to mi se sviđa. Pokazat ću što mogu. Darko je veliki borac, svi mogu biti uzbuđeni. Pružit ćemo šou", poručio je Amerikanac.

Stošić je na to samo dodao:

"Tek će osjetiti beogradsku Arenu. Bit će vrelo i mislim da će se oduševiti". Ovaj sraz snage i iskustva obećava eksploziju od prve sekunde.

'Rat' koji se ne propušta

Jedan od mečeva koji privlači možda i najviše pažnje zbog sudara svjetova jest onaj između hrvatskog boksačkog olimpijca Hrvoja Sepa i crnogorskog MMA veterana Vase Bakočevića. Sep, poznat po svojoj tehničkoj potkovanosti i mirnoći, ulazi u kavez po MMA pravilima, što je samo po sebi hrabar potez. Pripreme je odradio u zagrebačkom American Top Teamu, po mnogima najjačem regionalnom klubu.

"Treniram dva puta dnevno. Većinu treninga napravim u ATT Zagreb, gdje je glavni trener Luka Jelčić, gdje je jedna fantastična ekipa boraca. Kad pogledam borce koji tamo treniraju, stvarno je to jedan visok nivo. Danas vjerojatno najjači na ovim prostorima, s obzirom da tamo dolaze i Dagestanci i Rusi i Nijemci i Englezi, plus cijela ova regija, najbolji borci. Tako da, jedan fantastičan klub, odlično posložen s odličnim trenerskim kapacitetom, pokriven na svim područjima, tako da sam zadovoljan kako to tamo izgleda. Ja jednostavno radim svoje što trebam raditi. Posvećen sam tome, radim treninge kako trebam raditi, koliko trebam raditi. Borim se na treninzima kako se izboriti na meču", kazao je poznati hrvatski boksač i olimpijac Hrvoje Sep u podcastu Net.hr Maksanov korner.

Odnos s Vasom Bakočevićem već godinama je napet, a Sep ne skriva da mu se ne sviđa način na koji njegov protivnik promovira mečeve, iako ga kao borca iznimno poštuje. Još prije je Hrvoje Sep u Maksanovom korneru rekao kako takve borce poput Vase treba istući.

Na naše pitanje nervira li ga i dalje Vasino ponašanje i daje li mu to dodatan motiv, Sep je detaljno objasnio svoj stav.

"Naravno da to nema smisla. To nema veze sa sportom i to što Vaso Bakočević radi iritira veliku većinu ljudi. Ali, on to radi svjesno. Takvi tipovi kažu da nema problema hoće li ih ljudi voljeti ili mrziti, dok god kupuju karte i gledaju. Naravno, ali to nekad ode predaleko. Prečesto ode predaleko i prečesto je to van okvira nekog sporta ili normalnog života. Znači, ako pričamo o međuljudskim odnosima, definitivno to ide predaleko, prenisko. Postoje i bolji načini za promovirati meč, ali na kraju krajeva, gle, to su njegove neke odluke. Ja u to ne ulazim. Meni se to sviđa ili ne sviđa. Biram da mi se ne sviđa. Naravno. Ali, što se tiče njegovih borilačkih kvaliteta, to je jedna potpuno druga priča. On je imao ili ima dobre kvalitete i ja uvijek gledam kvalitete koje je čovjek pokazivao u najboljim trenucima. Tako da on definitivno moje poštovanje ima u borilačkom smislu, zato što ne volim podcijeniti nikoga, jer nikad ne znaš što će se dogoditi unutra. Moraš ući u svaki meč apsolutno spreman."

Cijeli podcast s Hrvojem Sepom gledajte - OVDJE.

FNC-ova budućnost i veterani na ispitu

Ostatak programa jednako je impresivan. Mlada srpska zvijezda Marko "Skull Crusher" Bojković stoji pred najozbiljnijim ispitom dosadašnje karijere. Protivnik mu je iskusni Poljak Piotr Niedzielski, borac s 31 profesionalnim nastupom kojeg FNC nije doveo da bude samo prolazna stanica. Ovaj meč, dogovoren u "catchweightu" do 73 kilograma, izravan je odgovor organizacije na želje fanova, koji su upravo Bojkovićevo ime najčešće zazivali kao idealnog protivnika za Poljaka.

"Bolji sam borac nego prije godinu dana, očekujem da ću izdominirati. Vratilo mi se samopouzdanje", poručio je Bojković.

Ikona hrvatske i regionalne scene, neuništivi Ivica "Terror" Trušček, bori se za pojas u velter kategoriji protiv opasnog Poljaka Kamila Kraske. Za Truščeka je ovo, kako je i sam priznao, potencijalna kruna karijere.

"Ovo mi je drugi najteži meč u životu! Nakon Islama ovo je drugi najbolji borac s kojim ću biti zatvoren u kavezu. Ma da, vjerojatno će mi ovo biti i teži meč jer je Kraska sada gotov borac, a Islam je bio na početku. Kvalitetniji je sada nego što je Islam bio kada se borio sa mnom. Zreliji je, on je gotov borac", rekao je legendarni "Terror" u razgovoru s Vehmirom Džakmićem za portal Net.hr.

FNC misli i na budućnost, pa će tako priliku na velikoj pozornici dobiti i neporaženi borci Irisbijev "Honda" Hanbulat, Dagestanac i glavni sparing partner Marka Bojkovića, te Dalibor "Mugiwara" Dragojević. Njihov okršaj u velteru pokazat će tko je od njih dvojice spreman za sljedeću razinu.

Organizacija koja je prerasla regiju

Put koji je FNC prešao u posljednjih nekoliko godina je fenomenalan. Od prve priredbe "The Future Is Now" u jesen 2019. godine, održane u maloj dvorani pred nekoliko stotina gledatelja, promocija je izrasla u diva koji puni najveće arene. Dražen Forgač, glavni čovjek FNC-a, na konferenciji za medije nije krio zadovoljstvo. "

Može centrala da pogriješi jednom, ali ne i sto puta", citirao je kultni film "Balkanski špijun", aludirajući na konstantno velik interes medija i publike u Beogradu.

"Ovogodišnji 'gate' (prihod od ulaznica) je najveći do sada. Karata ima samo još za sektor 400. Beogradska Arena je posebna, publika traži emociju i uvijek je dobiva."

Rast organizacije očituje se i u interesu boraca izvan regije. "Svakih deset dana javi nam se dvadeset novih UFC boraca. Ne potpisujemo sve, biramo najbolje. To je dokaz da je FNC ogromna promocija", otkrio je Forgač. Na pitanje svih pitanja vraća li se Mirko Cro Cop Filipović, Forgač je opet, nakon ekskluzivnog otkrića u Maksanovom korneru, dao odgovor koji je zapalio maštu fanova: "Sprema se, zvao sam ga i rekao je da vježba high-kickove. Šanse da se vrati su realne. Neću reći nešto što nije sigurno, ali on je spreman i realno je da će doći do njegove borbe u FNC-u. Bila bi mi čast samo da uđe u FNC kavez." Ambicije su ogromne, a FNC 31 je krunski dokaz da su one itekako utemeljene.

Gdje i kada gledati?

Borilački spektakl FNC 31 održava se u subotu, 30. svibnja, u beogradskoj Štark Areni. Početak priredbe zakazan je za 19:30 sati. Ulaznice su gotovo u potpunosti rasprodane, a posljednji kontingent dostupan je putem sustava Entrio i Tickets.rs. Za sve one koji neće biti u mogućnosti uživo pratiti događaj iz Arene, osiguran je prijenos uživo. Gledatelji u Hrvatskoj prijenos mogu pratiti putem RTL-ove popularne platforme VOYO, kao i gledatelji u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji na lokalnim inačicama te platforme. Uvodne borbe večeri (prelims) bit će dostupne besplatno za gledanje putem službenog YouTube kanala FNC-a. Portal Net.hr tekstualno će pratiti FNC 31 event.

Sve je spremno za noć koja će se dugo pamtiti. FNC 31 nije samo skup vrhunskih borbi; to je proslava sporta, rivalstva i strasti koja spaja cijelu regiju. Beograd će u subotu biti ne samo glavni grad Srbije, već i neprikosnovena prijestolnica europske slobodne borbe. Pripremite se, jer nas čeka grmljavina u Areni.