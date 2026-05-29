Nećakinja Thompsona podijelila dirljive fotografije i otkrila priču o Marku

Lejdi Perković Jarnec (24), poznata vizažistica, slikarica i nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona, dirljivom je objavom na Instagramu čestitala rođendan svome bratu Marku Perkoviću i otkrila priču o njihovom bliskom odnosu. Lejdi je podijelila seriju od pet kolaža fotografija u popularnom "nekad i sad" formatu. Na svakom kolažu, gornja fotografija prikazuje nju i Marka kao djecu, dok donja prikazuje njihov sadašnji, bliski odnos.

Fotografije i tekstovi prikazuju transformaciju od tipičnih dječjih zadirkivanja do duboke privrženosti u odrasloj dobi. Tako rečenica "reć ću te mami i tati" iz djetinjstva u odrasloj dobi postaje "ovo nećemo nikome reć", a dječje "živciraš me" pretvara se u "jedva čekam da te vidim".

"Najveći dar koji su nam roditelji dali je jedno drugo! Sretan rođendan mom bratu, voli te seka", napisala je Lejdi u opisu, a u komentarima su pratitelji poželjeli sretan rođendan njezinu bratu.