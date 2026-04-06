Lejdi Perković Jarnec pokazala slikarski talent: 'Posljednja večera' oduševila pratitelje

Lejdi Perković Jarnec (24), javnosti poznata kao nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona i supruga plesača Ivana Jarneca, nakon duže stanke na društvenim mrežama iznenadila je pratitelje objavom kojom je označila početak novog profesionalnog poglavlja. Uoči samog Uskrsa, otkrila je svoj slikarski talent i strast prema umjetnosti, predstavivši impresivno djelo religijske tematike koje je izazvalo divljenje.

Nakon što je javnost pratila njezinu ljubavnu priču, od romantične prosidbe u prijenosu uživo showa "Ples sa zvijezdama" do vjenčanja u rujnu 2025. godine, Lejdi se povukla iz fokusa medija. Sada se vratila s velikom novosti, pokazavši da je proteklo razdoblje iskoristila za razvijanje svoje kreativne strane.

Suvremena interpretacija biblijske scene

Riječ je o modernoj interpretaciji "Posljednje večere", jedne od najpoznatijih scena iz kršćanske ikonografije. U videu koji je objavila na Veliku subotu, Lejdi osobno predstavlja sliku velikih dimenzija (80x60 cm), ističući njezinu jedinstvenu teksturu. Djelo je, kako je navela u opisu, izrađeno u "3D tehnici s pozlatom". Korištenjem impasto tehnike, gdje se boja nanosi u debelim slojevima, postigla je taktilnu, trodimenzionalnu površinu koja oživljava platno.

Kroz minimalistički pristup, figure Isusa i dvanaestorice apostola prikazane su u prigušenim tonovima, gotovo apstraktno. U kontrastu s njima, raskošni detalji od zlatnih listića dominiraju stolom i aureolom središnjeg lika. U religijskoj umjetnosti zlato tradicionalno simbolizira božansku svjetlost, vječnost i svetost, a Lejdi ga je vješto iskoristila kako bi dala djelu dojam dubine i luksuza. Ovakav stil savršeno se uklapa u rastući svjetski trend modernog kršćanskog slikarstva, gdje se tradicionalni motivi preoblikuju za suvremene interijere, spajajući duhovnost i visoku estetiku.

Novi početak u pravo vrijeme

Iako je vizažistica i slikarica, već dulje vrijeme nije objavila svoje slikarske radove. Ovaj zaokret prema umjetnosti dolazi nakon razdoblja u kojem je njezin privatni život bio pod stalnim povećalom javnosti. Čini se da je u mirnijem periodu nakon vjenčanja pronašla vrijeme i inspiraciju za razvijanje svog talenta, koji je sada odlučila podijeliti sa svijetom.

Simbolika objave na dan tišine i iščekivanja Uskrsa nije promakla pratiteljima. Njezin odabir da se vrati upravo s djelom duboke duhovne poruke na Veliku subotu, dan uoči najvećeg kršćanskog blagdana, snažna je poruka sama po sebi. Reakcije su bile iznimno pozitivne, a komentari poput "Predivno", "Nešto posebno" i "Ajmeeee predivno" ispunili su objavu. Jedan pratitelj duhovito je primijetio apstraktnu prirodu djela, napisavši: "Na prvi sam pogled pomislio da su to tri hobotnice za stolom. Prelijepo si to napravila", što svjedoči o tome kako moderna umjetnost potiče na različite interpretacije.