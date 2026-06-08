Como odbio basnoslovnu ponudu za Baturinu

Osvajač Europske lige Aston Villa ponudila je Comu 55 milijuna eura za transfer hvatskog reprezntativca Martina Baturine, a talijanski prvoligaš je tu ponudu odmah odbio, objavila je Gazzetta dello Sport.

Como je Englezima poručio kako 23-godišnji Baturina nije na prodaju, barem ne po toj cijeni.

Uprava je navodno postavila cijenu od čak 80 milijuna eura kao početnu točku za bilo kakve pregovore. Njihova financijska stabilnost, zahvaljujući vlasnicima iz Djarum grupe, omogućuje im da se odupru naletima bogatijih klubova.

Interes ne jenjava

Aston Villa nije jedini europski velikan koji prati razvoj hrvatskog veznjaka. Interes je pokazao i minhenski Bayern, koji ga vidi kao dugoročno rješenje za svoj vezni red. Baturina je u svojoj prvoj sezoni u Serie A oduševio tehničkom potkovanošću i vizijom, postigavši šest golova uz tri asistencije te se profilirao kao jedan od najkreativnijih igrača lige. Njegove igre nisu prošle nezapaženo, a nadolazeće Svjetsko prvenstvo moglo bi mu dodatno podići cijenu i ugled na tržištu. Eventualni sjajan nastup za Hrvatsku samo bi ojačao pregovaračku poziciju Coma.

Iako je Villa pokazala ozbiljnu namjeru svojim prvim potezom, čini se da će za dovođenje Baturine morati značajno povećati ponudu. Como je odlučan u namjeri da zadrži svoje ključne igrače i izgradi konkurentnu momčad za Ligu prvaka.