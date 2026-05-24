Tottenham se pobjedom u zadnjem kolu Premier lige nad Evertonom (1:0) spasio ispadanja i zadržao 17. mjesto, prvo iznad zone ispadanja, s 41 bodom, dok u drugi rang engleskog nogometa ide West Ham, koji je pobijedio Leeds 3:0 i sezonu završio na 18. poziciji s 39 bodova.

'Čekićari' su tako posljednji putnici u Championship. Prije njih su iz Premier lige ispali Wolverhampton i Burnley.

U Europsku ligu se plasirao Sunderland pobijedivši u izravnom dvoboju Chelsea s 2-1 pred svojim navijačima. Sunderland je s 54 boda završio na sedmom mjestu, a na ruku mu je išlo to što je Brighton & Howe Albion na svom stadionu poražen s 0-3 od Manchester Uniteda i što je Brentford osvojio samo bod u srazu s Liverpoolom na Anfieldu.

Brighton je unatoč porazu osvojio osmo mjesto koje mu donosi nastup u Konferencijskoj ligi.

Arsenal je osvajanje naslova potvrdio još jednom pobjedom svladavši kao gost Crystal Palace s 2-1.

Bilo je ovo i kolo velikih oproštaja. Pep Guardiola je u svojoj zadnjoj utakmici na klupi Manchester Cityja poražen od Aston Ville na Etihadu.

Mateo Kovačić je u 59. minuti zamijenio Bernarda Silvu, koji se također oprostio od navijača "Građana". Joško Gvardiol je u 78. minuti zamijenio Johna Stonesa, još jednog igrača koji je danas odigrao posljednju utakmicu u nebesko plavom dresu.

Na Anfieldu je emotivan oproštaj priređen Mohamedu Salahu. Egipćanin je asistirao za Liverpoolov gol u remiju (1-1) protiv Brentforda, a igru je napustio u 74. minuti. Na izlasku je poljubio "sveti" travnjak Anfielda i pozdravio se sa svim suigračima.

