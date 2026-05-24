PREMIER LIGA

Tottenham na jedvite jade osigurao ostanak: West Ham ispao, Guardiola se oprostio porazom

Tottenham na jedvite jade osigurao ostanak: West Ham ispao, Guardiola se oprostio porazom
Foto: Andrew Matthews/PA Images/Profimedia

Nakon zadnjeg kola Premier lige poznati su svi putnici u Championship

24.5.2026.
19:13
M.G.
Andrew Matthews/PA Images/Profimedia
Tottenham se pobjedom u zadnjem kolu Premier lige nad Evertonom (1:0) spasio ispadanja i zadržao 17. mjesto, prvo iznad zone ispadanja, s 41 bodom, dok u drugi rang engleskog nogometa ide West Ham, koji je pobijedio Leeds 3:0 i sezonu završio na 18. poziciji s 39 bodova.

'Čekićari' su tako posljednji putnici u Championship. Prije njih su iz Premier lige ispali Wolverhampton i Burnley.

U Europsku ligu se plasirao Sunderland pobijedivši u izravnom dvoboju Chelsea s 2-1 pred svojim navijačima. Sunderland je s 54 boda završio na sedmom mjestu, a na ruku mu je išlo to što je Brighton & Howe Albion na svom stadionu poražen s 0-3 od Manchester Uniteda i što je Brentford osvojio samo bod u srazu s Liverpoolom na Anfieldu.

Brighton je unatoč porazu osvojio osmo mjesto koje mu donosi nastup u Konferencijskoj ligi.

Arsenal je osvajanje naslova potvrdio još jednom pobjedom svladavši kao gost Crystal Palace s 2-1.

Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bilo je ovo i kolo velikih oproštaja. Pep Guardiola je u svojoj zadnjoj utakmici na klupi Manchester Cityja poražen od Aston Ville na Etihadu.

Foto: Conor Molloy/imago sportfotodienst/Profimedia

Mateo Kovačić je u 59. minuti zamijenio Bernarda Silvu, koji se također oprostio od navijača "Građana". Joško Gvardiol je u 78. minuti zamijenio Johna Stonesa, još jednog igrača koji je danas odigrao posljednju utakmicu u nebesko plavom dresu.

Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Na Anfieldu je emotivan oproštaj priređen Mohamedu Salahu. Egipćanin je asistirao za Liverpoolov gol u remiju (1-1) protiv Brentforda, a igru je napustio u 74. minuti. Na izlasku je poljubio "sveti" travnjak Anfielda i pozdravio se sa svim suigračima.   

 

Standings provided by Sofascore

TottenhamPremier LigaWest HamPep GuardiolaManchester CityAston Villa
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
