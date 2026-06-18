Predsjednik FNC-a otkrio koji meč jedva čeka: 'Vraća me u neka stara vremena'

Na konferenciji za medije uoči FNC 32 priredbe u Osijeku, predsjednik FNC-a Dražen Forgač osvrnuo se na najzanimljivije mečeve večeri te otkrio koje dvoboje osobno s najvećim nestrpljenjem očekuje.

Govoreći o kvaliteti borbi koje će publika imati priliku gledati u Gradskom vrtu, Forgy je posebno izdvojio okršaje međunarodnih boraca.

"Ako govorimo o čistoj kvaliteti, tu su Prachnio i Breese. To su dvojica internacionalaca, boraca najviše svjetske razine u MMA-u i tu zaista nema puno rasprave. Taj meč je s tehničke strane sam vrh ovog sporta", rekao je Forgač.

S druge strane, kada su emocije u pitanju, posebno mjesto zauzima dvoboj između Šikića i Pejića.

"Ako gledamo emotivnu stranu, onda je tu Šikićev meč. To je borba koju čekamo više od deset godina, još od vremena FFC-a. To je naš glavni meč večeri. Obojica su spremni, imam informacije iz oba tabora i taj dvoboj zaista željno iščekujem jer me vraća u neka stara vremena kada su se njih dvojica još tada trebali boriti", istaknuo je.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Forgač smatra kako će publika u Osijeku imati priliku gledati dvoboje koji bi bez problema mogli predvoditi velike europske MMA priredbe.

"Sardari i Sufiev predstavljaju sam vrh europskog MMA-a. To je meč koji bi mogao biti borba večeri u bilo kojoj organizaciji u Europi. Isto vrijedi i za Prachnia i Breesea. Mi smo se odlučili da Šikić bude u glavnoj borbi večeri jer se radi o domaćim borcima, ali i jedan i drugi od ovih međunarodnih mečeva bez problema mogu biti glavna borba događaja", rekao je predsjednik FNC-a.

Posebno se osvrnuo i na nastup Andreja Kedveša, kojeg očekuje vrlo ozbiljan izazov.

"Čeka ga ozbiljan protivnik. Andrej je sam svjetski vrh kickboksa, po meni među pet najboljih na svijetu. Odlično se prilagodio borbama u malim rukavicama i bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći u ovom izazovu", smatra Forgač.

Na kraju je poručio kako od svake borbe očekuje puno te da publika može računati na atraktivan program prepun različitih stilova i tehnika.

"Od svake borbe očekujem mnogo. Očekujem raznovrsne tehnike, vrhunske poteze i jedan spektakularan nokaut poput onoga koji je Staropoli priredio u Zadru. On je ponovno s nama i u Osijeku pa nije isključeno da vidimo nešto slično. U svakom slučaju, svi ovi borci raspolažu širokim arsenalom i siguran sam da nas čeka vrlo zanimljiva večer", zaključio je Forgač.