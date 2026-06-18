Uvjerena je da joj je običan trik s mobitelom spasio život: 'Osjetila sam da to nije normalno'

Vrtoglavica, drhtanje u prsima, ubrzan puls. Upravo to je mjesecima proživljavala 21-godišnja Caite Smith iz engleskog Merseysidea i vjerovala da je sve povezano samo s anksioznošću i stresom.

No tada je na društvenim mrežama naišla na jednostavan trik koji je odlučila isprobati. Trik je sugerirao da u potpuno tihom i mirnom okruženju prislonite telefon na prsa i pomoću mikrofona snimite otkucaje srca. Zatim snimku pustite i izračunate puls. Kada je to učinila ostala je iznenađena brzinom kojom joj kuca srce. ''Bila sam u šoku. Odmah sam osjetila da to nije normalno'', prisjeća se.

Ponovila je to nekoliko puta. Budući da se srce nije smirivalo, odlučila je posjetiti liječnika. Svoje tegobe nije mogla točno opisati, pa je liječnicima jednostavno pustila snimke. Uslijedile su dodatne pretrage koje su otkrile pravi problem.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Dijagnosticirali joj autoimunu bolest

Liječnici su mladoj ženi dijagnosticirali Graves-Basedowljevu bolest, autoimunu bolest štitnjače. Ona uzrokuje prekomjernu proizvodnju hormona, što može dovesti do ubrzanog pulsa, gubitka težine, drhtanja, anksioznosti, pretjeranog znojenja ili osjetljivosti na toplinu.

''Nikada mi ne bi palo na pamet da imam zdravstveni problem“, kaže Caite. Kada je saznala dijagnozu, rasplakala se i doživjela panični napadaj.

Liječenje nije bilo jednostavno. Najprije je dobila lijekove za usporavanje rada srca, a kasnije je prošla terapiju radioaktivnim jodom koja uništava zahvaćene stanice štitnjače. Ni to nije prošlo bez komplikacija. U jednom trenutku puls joj je toliko porastao da je nekoliko dana provela u bolnici pod liječničkim nadzorom.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Svoju priču odlučila je podijeliti s javnošću kako bi upozorila da i naizgled bezazleni simptomi mogu upućivati na ozbiljan zdravstveni problem, te da rješenje može biti iznenađujuće jednostavno, jer svi imamo mobitel u džepu.

''Da nisam isprobala taj trik, vjerojatno bih i dalje živjela uvjerena da sam zdrava'', kaže. Caite potiče druge da ne podcjenjuju svoje tijelo te da ako imaju osjećaj da nešto nije u redu posjete liječnika. Pravovremena dijagnoza može biti presudna.

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