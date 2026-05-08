Psihologinja otkrila kako prepoznati prve znakove izgaranja: 'Gotovo svakom burnoutu prethodi ista stvar'

Koliko puta ste sami sebi rekli “izdržat ću još malo”? U vremenu kada svi negdje žurimo, pokušavamo biti produktivni, dostupni i “držati sve pod kontrolom”, lako je ignorirati vlastiti umor. Problem nastaje kada iscrpljenost više ne prolazi nakon jednog slobodnog vikenda, kada nestane motivacije za stvari koje smo nekad voljeli i kada se osjećamo kao da samo preživljavamo dan po dan.

Burnout ne dolazi preko noći. Najčešće se događa tiho, dok pokušavamo biti jaki za sve oko sebe. O tome kako prepoznati prve znakove izgaranja, zašto ih često zanemarujemo i kako si stvarno pomoći, razgovarali smo s Majom Vujčić Vračević, psihologinjom i kognitivno-bihevioralnom psihoterapeutkinjom.

"Gotovo svakom burnoutu prethodi svakodnevni stres, odnosno prevelika količina opterećenja. Najčešće to opterećenje traje duži vremenski period i osoba se ne snalazi u upravljanju stresom i pritiscima kojima je izložena" kaže Vujčić Vračević. "To znači da nastoji zadovoljiti sva očekivanja iako zapravo 'zna' da ne može ili ne stiže."

Najčešće se javlja osjećaj neučinkovitosti

Važno je, kaže, naglasiti da se izgaranje najčešće događa onima koji jako vole svoj posao ili im je zaista stalo do radne uloge. Prvi znakovi izgaranja su obično emocionalna otupjelost, tj. kao da se gasi volja za poslom, emocionalna angažiranost i kreće povlačenje.

"Dok smo pod stresom kojim možemo vladati, najčešće smo svjesni da 'stižemo sve', ali nam je teško", kaže. Nadalje objašnjava da se, kad nastupi burnout, najčešće javlja osjećaj neučinkovitosti, da zapravo ne možemo i da sve što radimo nema smisla.

Burnout se manifestira tako da emocije najčešće otupljuju, a mentalno osobe najčešće imaju dojam da im je slabija koncentracija, prijavljuju probleme s pamćenjem i sporije donošenje odluka. Što se tiče zdravstvenih rizika, važno je naglasiti da samo kronično opterećenjem stresom nije jedini uzročnik problema sa zdravljem, nego da je dio kliničke slike i povezano sa zdravstvenim rizicima.

Ukratko, neće svatko izložen kroničnom stresom razviti iste zdravstvene probleme i u istoj mjeri. Sa izgaranjem se najčešće povezuju kronična iscrpljenost, problemi s nesanicom ili problemi spavanja, zloupotreba sredstava ovisnosti, veći rizik od problema s mentalnim zdravljem i razvoja anksioznosti i depresivnosti, veći rizik od razvoja koronarnih bolesti, itd.

Kako se riješava burnout?

"Važno mi je naglasiti da većina ljudima najčešće primjećuje da im je teško i u koliko mjeri im je teško, ali smatraju da moraju sve izdržati, što nije istina. Očekivanja i pritisci i u poslovnoj i u privatnim ulogama nerijetko samo rastu, ali s povećanim pritiscima ne raste uvijek i naš kapacitet za nošenje sa svim tim što netko od nas očekuje", rekla je.

Na pitanje može li se burnout riješiti odmorom ili godišnjim, Vujčić Vračević kaže kako najčešće to nije dovoljno. "Potrebna je dublja promjena, ne nužno promjena posla, ali svakako promjena pristupa poslu, savladavanje asertivnih vještina, poput zauzimanja za sebe i jednostavnog govorenja NE, razvoj intrapsihičkih vještina za ovladavanje strahovima i depresivnim simptomima. Najčešće dubinska promjena dolazi od spoznaje da osoba nije slaba jer se teško nosi sa svim pritiscima kojima je izložena, nego da je dovoljno snažna da očuva svoje mentalno i fizičko zdravlje tako da će poštovati svoje kapacitete", objasnila je.

Kada je vrijeme za stručnu pomoć?

Svaki trenutak je, kaže, dobar trenutak za potražiti stručnu pomoć jer ako nemate još simptome burnouta, ali ne znate ni doma ni na poslu reći NE bez grižnje savjesti, moguće je da će vam usvajanje novih vještina kako se nositi sa stresom i s drugim ljudima pomoći da ne dospijete u teža i kompliciranija stanja. Naravno, ako ste se prepoznali i u svim težim oblicima sagorijevanja na poslu, ali i u nekoj drugoj ulozi, npr. roditeljskoj ili ulozi osobe koja stara o ostarjelim i nemoćnim članovima obitelji, sasvim je u redu potražiti pomoć. To ne znači da ste slabi, nego odgovorni i prema sebi i prema drugima.

Za kraj, pitali smo koje bi jednostavne korake ili navike preporučili kao prevenciju burnouta u svakodnevnom životu?

"Svakako bih preporučila da probate poljuljati uvjerenja koja imate o sebi i drugima, npr. “Mogu sve sam/a” ili “Ništa se neće obaviti bez mene” ili “Kako da kažem neću ili ne mogu” i probati eksperimentirati što će se dogoditi i s vama i s poslom i sa svima drugima ako ne budete sve raditi sami, ne bude težina svijeta na vašim plećima i povremeno kažete ne, ne mogu ili mogu, ali neću", rekla je.

