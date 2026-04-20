Četiri problema sa spavanjem kao rani znak demencije: 'Vaše tijelo šalje signale'

Vaše navike spavanja mogu izravno utjecati na zdravlje vašeg mozga, a zdravlje vašeg mozga može utjecati na način na koji spavate. Dakle, kada vaše tijelo doživljava jedan ili više kroničnih poremećaja spavanja, to bi potencijalno moglo signalizirati nešto dublje - uključujući demenciju.

"Odnos između poremećaja spavanja i demencije važno je dinamično i brzo razvijajuće područje istraživanja. Postoji jaka povezanost između poremećaja spavanja, posebno oštećenja sporovalnog sna (SWS), koji se naziva i dubokim snom, i povećanog rizika od razvoja demencije. Promjene u arhitekturi sna, uključujući smanjenje SWS-a, mogu poslužiti kao rani biomarkeri neurodegenerativnih bolesti", rekao je dr. Arman Fesharaki-Zadeh, docent neurologije na Medicinskom fakultetu Yale.

Vaš mozak ima mrežu nazvanu glimfatički sustav koja čisti toksine dok spavate. Ti toksini uključuju beta-amiloid, protein koji se nakuplja u mozgu kako se demencija razvija. Dakle, ako imate poremećaje spavanja koji značajno mijenjaju vaš ciklus spavanja i buđenja, vaše tijelo vam možda šalje rani znak upozorenja, piše huffpost.

Osim toga, sjećanja se u vašem mozgu formiraju u tri faze: kodiranje, konsolidacija i pronalaženje. "Duboki i REM san ključni su za konsolidaciju te stabiliziraju i integriraju novostečene informacije, uključujući emocionalni kontekst. Pronalaženje omogućuje pristup pohranjenim tragovima sjećanja. Prekid spavanja, osobito tijekom faza konsolidacije, može pridonijeti trajnom oštećenju pamćenja", objasnio je dr. Fesharaki-Zadeh.

Demencija utječe na više moždanih funkcija, uključujući pamćenje, cirkadijalni ritam i ponašanje. "Dakle, rana bolest može poremetiti tjelesni sat i normalnu arhitekturu spavanja", rekao je certificirani neurolog dr. Rob Nawaz Khan.

Problemi sa spavanjem koji mogu biti znakovi demencije

1. Teška nesanica

Malo nesanice s vremena na vrijeme nije alarmantno, ali iznenadni početak nesanice treba procijeniti zbog dubljeg značenja. Nova, teška nesanica može uključivati ​​ekstremne poteškoće s uspavljivanjem i održavanjem sna, kao i ozbiljne dnevne smetnje, poput snažnog osjećaja umora te čestih i neobičnih promjena raspoloženja.

"Kod Alzheimerove bolesti, poteškoće s uspavljivanjem, česta noćna buđenja, promjene u ponašanju noću i pospanost tijekom dana česti su jer se moždane mreže koje reguliraju ciklus spavanja i buđenja postupno pogoršavaju", rekao je neurolog dr. Fawad Mian.

2. Spavanje u neobično vrijeme

Ciklus spavanja i budnosti, poznat i kao vaš cirkadijalni ritam, regulira vaše dnevne obrasce budnosti i pripravnosti te umora.

Kada je to poremećeno, vaše tijelo nije usklađeno s okolinom i osoba može "više spavati tijekom dana i biti budna noću. Ove promjene često su povezane sa zbunjenošću i promjenama u ponašanju. To se događa jer neurodegeneracija utječe na unutarnji sat mozga", objasnio je dr. Mian.

Netko tko ovo proživljava može primijetiti i ponavljajuća buđenja praćena dezorijentacijom ili uznemirenošću noću. To je poznato i kao "sundowning" (sindrom zalaska sunca), koji se javlja kasno poslijepodne i navečer.

3. Proživljavanje snova

Poznato kao poremećaj ponašanja u REM fazi spavanja, fizičko proživljavanje snova može biti rani znak određenih oblika demencije, "osobito demencije Lewyjevih tjelešaca i Parkinsonove bolesti", kazao je dr. Mian.

Osoba koja pati od poremećaja ponašanja u REM fazi može vikati, psovati, udarati šakama, udarati nogama ili skakati iz kreveta dok spava. To je često reakcija na san ispunjen akcijom ili zastrašujući san.

"To se događa godinama prije pojave simptoma s pamćenjem, jer su regije moždanog debla koje kontroliraju paralizu mišića tijekom sanjanja rano pogođene", rekao je dr. Mian.

4. Lutanje noću

Ustajanje iz kreveta i lutanje po kući noću, često uz osjećaj zbunjenosti, može biti znak demencije.

Kada se to dogodi, vaš cirkadijalni ritam je poremećen, a tijelo osjeća nemir ili ponekad bol. Vaš um može biti budniji i aktivniji noću, što dovodi do nedostatka sna i odmora za vaš mozak.

"Ovaj poremećaj spavanja može smanjiti sposobnost mozga da tijekom noći čisti otpadne proteine, što s vremenom može pridonijeti kognitivnom propadanju", istaknuo je dr. Khan.

Važno je upamtiti da sami problemi sa spavanjem ne znače da netko ima demenciju.

Ako doživljavate trajne ili pogoršavajuće poremećaje spavanja, osobito ako imate promjene u pamćenju ili poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, važno je razgovarati s neurologom. Međutim, ako doživljavate samo poremećaj spavanja bez drugih nuspojava, savjetovanje sa stručnjakom za spavanje najbolji je način za točno utvrđivanje problema.

