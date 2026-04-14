Razina jednog vitamina možda utječe na rizik od demencije: 'Faktor koji se može liječiti'

Osobe s višim razinama vitamina D u srednjim godinama mogle bi imati niže razine tau proteina u mozgu godinama kasnije, pokazalo je istraživanje objavljeno 1. travnja 2026. u časopisu Neurology Open Access. Tau je protein koji je usko povezan s demencijom.

Istraživači napominju da nalazi pokazuju vezu, a ne dokaz da vitamin D izravno smanjuje razinu tau proteina ili smanjuje rizik od demencije.

"Ovi rezultati sugeriraju da više razine vitamina D u srednjoj dobi mogu ponuditi zaštitu od razvoja tau naslaga u mozgu i da bi niske razine vitamina D potencijalno mogle biti faktor rizika koji bi se mogao modificirati i liječiti kako bi se smanjio rizik od demencije. Naravno, ove rezultate treba testirati dodatnim studijama", rekao je autor studije Martin David Mulligan sa Sveučilišta Galway u Irskoj.

Studija je pratila 793 odrasle osobe koje su u prosjeku imale 39 godina i na početku nisu imale demenciju. Istraživači su na početku studije izmjerili razinu vitamina D u krvi svakog sudionika, piše Science Daily.

Oko 16 godina kasnije, sudionici su podvrgnuti skeniranju mozga kako bi se procijenile razine tau i beta-amiloida, koji se smatraju biomarkerima Alzheimerove bolesti. Razina vitamina D iznad 30 nanograma po mililitru (ng/mL) klasificirana je kao visoka, dok su se razine ispod tog praga smatrale niskima.

Foto: Pexels

'Ovi rezultati su obećavajući'

Sveukupno, 34 posto sudionika imalo je nisku razinu vitamina D, a samo pet posto izjavilo je da uzima dodatke vitamina D.

Nakon što su uzeli u obzir čimbenike poput dobi, spola i simptoma depresije, istraživači su otkrili da su više razine vitamina D povezane s nižim razinama tau proteina godinama kasnije.

Međutim, razine vitamina D nisu bile povezane s količinom beta-amiloida u mozgu.

"Ovi rezultati su obećavajući, jer sugeriraju povezanost između viših razina vitamina D u ranoj srednjoj dobi i nižeg opterećenja tau proteinom u prosjeku 16 godina kasnije. Srednja dob je vrijeme kada modifikacija čimbenika rizika može imati veći utjecaj", rekao je Mulligan.

Jedno od ograničenja studije je to što su razine vitamina D mjerene samo jednom, umjesto da su se pratile kroz dulje vremensko razdoblje.

Nalazi studije ukratko:

Osobe s višim razinama vitamina D u srednjoj dobi imale su niže razine tau proteina kasnije, ključnog markera povezanog s Alzheimerovom bolešću.

Studija pokazuje vezu, ali ne dokazuje da vitamin D izravno smanjuje rizik od demencije.

Istraživači nisu pronašli vezu između razine vitamina D i beta-amiloida, još jednog biomarkera Alzheimerove bolesti.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i bolje razumjela uloga vitamina D u zdravlju mozga.

POGLEDAJTE GALERIJU

