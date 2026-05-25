UŽASNA NESREĆA /
Tramvaj u Beogradu iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu: Više je ozlijeđenih
Prekinut je promet u tom dijelu grada
25.5.2026.
11:05
Zlatko Crnogorac/X
Više je ljudi ozlijeđeno kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz tračnica i udario u zgradu u Beogradu, javlja RTS.
Prema prvim informacijama, najmanje deset ljudi zatražilo je liječničku pomoć. Blic piše da su lakše ozlijeđene dvije žene iz zgrade.
Nesreća se dogodila jutros na križanju ulica ara Dušana i Knićaninove.
Na teren su izašli Hitna pomoć i policija.
Prekinut je promet u tom dijelu grada pa se stvaraju velike gužve prema Kalemegdanu.
