Tramvaj u Beogradu iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu: Više je ozlijeđenih

Više je ljudi ozlijeđeno kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz tračnica i udario u zgradu u Beogradu, javlja RTS.

Prema prvim informacijama, najmanje deset ljudi zatražilo je liječničku pomoć. Blic piše da su lakše ozlijeđene dvije žene iz zgrade.

Nesreća se dogodila jutros na križanju ulica ara Dušana i Knićaninove.

Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu, ima povređenihhttps://t.co/PC4gNGNGOm #rtsvesti pic.twitter.com/qKVlse23Cz — RTS Vesti (@RTS_Vesti) May 25, 2026

Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice danas oko 9:30 došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu. Prema prvim saznanjima u nezgodi je povređeno više osoba, ali se najverovatnije radi o lakšim povredama. Video: @moj_beo_grad_ pic.twitter.com/rCdTEuQMzt — Kreni-Promeni (@KPromeni) May 25, 2026

ova skretnica iz Dusanove desno u Knićaninovu, je ocigledno problematicna jer nije prvi put da se samoaktivira i izbaci tramvaj iz ose kretanja pravo. pa u zavisnosti od brzine šteta bude veća ili manja

žao mi je Katice, putnicu su svi živi, zgrada je inače SPC investicija pic.twitter.com/Fel1eqHTH3 — Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) May 25, 2026

Na teren su izašli Hitna pomoć i policija.

Prekinut je promet u tom dijelu grada pa se stvaraju velike gužve prema Kalemegdanu.