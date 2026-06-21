Najmanji najveći autsajder je uspio: Karipsko čudo kojem su se svi smijali

Curacao je remizirao s Ekvadorom 0-0 u drugom kolu Skupine E Svjetskog prvenstva 2026. To je prvi povijesni bod za reprezentaciju koja postoji tek od 2010.

Plasmanom na SP već su ispisali povijest i postali najmanja država i po površini i stanovništvu koja je igrala na mundijalu. Riječ je o karipskom otoku veličine 444 četvorna kilometra (malo veći od Cresa) sa 150 tisuća stanovnika (200 tisuća manje od Islanda koji je nastupio 2018. u Rusiji). Već znate da imaju najstarijeg izbornika ikada. Dick Advocaat ima 78 godina, doveo je Curacao (zapamtite, čita se Kurasao!) na prvo SP ikada pa se povukao kako bi se posvetio bolesnoj kćeri.

Ali, njegova luda družina nije mogla bez njega. Tri mjeseca kasnije na nagovor igrača vratio se na mjesto izbornika. 14. lipnja 2026. sa 78 godina i sedam mjeseci poveo je svoju momčad protiv Njemačke i postao najstariji izbornik ikada. U 21. minuti Livano Comenencja zabio je gol za 1-1. Prvi povijesni gol za Curacao na Svjetskom prvenstvu. 78-godišnji Dick Advocaat podignuo je ruke u zrak, kratko proslavio gol, pa sjeo na klupu i zaplakao.

Čovjek koji iza sebe ima 46 godina trenerskog staža, čovjek koji je u tri navrata vodio reprezentaciju Nizozemske, čovjek koji je osvojio 14 trofeja u klupskom nogometu zaplakao je kada je Curacao zabio gol na Svjetskom prvenstvu. To je sve što trebate znati o tom čovjeku. Zapravo, trebate znati još nešto, to je čovjek koji je svjestan što znači karipski mentalitet, to je čovjek koji je znao spojiti nizozemsku taktičnu rigidnost i karipsku želju za igru s loptom i zabavom. To je čovjek koji je nakon što je na Gold cupu Curacao protiv Kanade osvojio prvi povijesni bod na velikom natjecanju izjavio rečenicu koja savršeno opisuje život i nogomet.

"Mi u svaku utakmicu ulazimo sa željom da ju pobijedimo. Ako mi tu utakmicu ne uspijemo pobijediti, onda igramo da ju ne izgubimo. Ako ni to ne uspijemo, onda ćemo sigurno izgubiti".

Protiv Ekvadora, koji vrijedi 350 milijuna eura više, nisu izgubili. Došli su do povijesnog boda. Prije Svjetskog prvenstva niste čuli za Curacao, prije početka Svjetskog prvenstva bili su vam simpatični sa svojim otvorenim autobusom na kojem piše Plavi val, sa svojim veselim karipskim zvucima. Sada u protiv Ekvadora igrali 0-0 i ne samo da ih poznate nego im se divite. Oni su se došli zabaviti, ali i iznenaditi. Oni su najmanji najveći autsajder i zapamtite:

"Mi u svaku utakmicu ulazimo sa željom da ju pobijedimo. Ako mi tu utakmicu ne uspijemo pobijediti, onda igramo da ju ne izgubimo. Ako ni to ne uspijemo, onda ćemo sigurno izgubiti".