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ŽUTI ILI PLAVI VAL /

Jaki Ekvadorci žele isprati gorak okus protiv simpatičnog autsajdera

Jaki Ekvadorci žele isprati gorak okus protiv simpatičnog autsajdera
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Foto: Joao Bravo/Sports Press/Zuma Press/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.6.2026.
23:54
Dominik Franculić
Joao Bravo/Sports Press/Zuma Press/Profimedia
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2. kolo skupine E
21.06.2026.
02:00
0
Ekvador
 
:
0
Curacao
 

Mogući sastavi:

Ekvador: Galindez - Hincapie - Ordonez, Pacho, Preciado - Plata, Castillo, Caicedo, Yeboah - Vita, Valencia

Curacao: Room - Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus - J. Bacuna, L. Bacuna, Comenencia - Antonisse, Locadia, Chong

Uživo

- Utakmica počinje u dva sata. Igra se u Kansas Cityju, a glavni sudac je Kinez Ma Ning.

Najava

Dvije poražene momčadi iz prvog kola, Ekvador i Curacao zatvorit će drugo kolo skupine E Svjetskog prvenstva. Ekvadorci će željeti isprati gorak okus poraza od Obale Bjelokosti i ovo im je utakmica koju moraju pobijediti ako žele igrati nokaut fazu. Na putu im stoji suparnik koji je najveći autsajder ovoga prvenstva. Simpatični Curacao, Plavi val, možda je osvojio srca navijača diljem svijeta, ali bodove će teško osvojiti. 

U prvom kolu su imali svoj trenutak povijesti kada su u 21. minuti izjednačili protiv Njemačke i došli do prvog pogotka na Svjetskim prvenstvima. Čak je i Dick Advocaat, najstariji izbornik ikada na SP-u, pustio suzu u tom trenutku. Ipak, do kraja su primili šest golova i pokazali da su ipak veliki autsajderi.

Moglo bi im se crno pisati i u drugom kolu jer momčad Sebastiana Beccacecea neće ih štedjeti. Oni će željeti ispuhati se nakon razočaranja u prvom kolu i jurnut će po pobjedu svim silama. 

EkvadorCuracaoSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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