Oranje je Nizozemskoj donijelo strašne plodove: Evo koji su sve rekordi pali

Nogometaši Nizozemske u susretu su 2. kola skupine F u Houstonu uvjerljivo svladali Švedsku sa 5-1 (2-0).

Po dva gola za Nizozemsku zabili su Brian Brobbey (5, 17) i Cody Gakpo (47, 54), dok je Anthony Elanga (59) postigao jedini gol za Švedsku prije no što je Crysencio Summerville (89) postavio konačni rezultat.

Nizozemski izbornik Ronald Koeman pokazao je kako ima odličan "nos" uvrstivši u početnu postavu robusnog napadača Brobbeyja koji nije igrao u 1. kolu protiv Japana, a ovaj je povjerenje uzvratio s dva rana pogotka, oba je postigao iz neposredne blizine nakon prizemnih ubačaja s krila Gakpa i Dumfriesa.

Netherlands 5-1 Sweden



The Netherlands score five goals in a World Cup game for just the fourth time in their history.



Sweden win 5-1 and then lose 5-1; cruel game, eh? pic.twitter.com/lfhtqpiMsq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Nizozemska je postigla pet golova na Svjetskom prvenstvu tek četvrti put u svojoj povijesti. Švedska je pak u prvom kolu pobijedila 5-1, a sada i izgubila 5-1. Švedska je tako prva nacija koja je postigla i primila najmanje 5 golova u dvije različite utakmice na Svjetskom prvenstvu još od Danske 1986. (6-1 protiv Urugvaja, 1-5 protiv Španjolske).

5 - La Suède est la première nation à marquer et encaisser au moins 5 buts lors de deux rencontres différentes d’une édition de la Coupe du Monde depuis le Danemark en 1986 (6-1 v Uruguay, 1-5 v Espagne). Manita. #FIFAWorldCup #NEDSWE pic.twitter.com/pWaXbiErQt — OptaJean (@OptaJean) June 20, 2026

Pobjedom protiv Švedske, Nizozemska je oborila rekorde za:

- Najviše uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva bez poraza (14)

- Najviše uzastopnih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva bez poraza (18)

1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:



✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)



✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)



Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026