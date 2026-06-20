Oranje je Nizozemskoj donijelo strašne plodove: Evo koji su sve rekordi pali
Koeman je pokazao kako ima odličan nos uvrstivši u početnu postavu robusnog napadača Brobbeyja
Nogometaši Nizozemske u susretu su 2. kola skupine F u Houstonu uvjerljivo svladali Švedsku sa 5-1 (2-0).
Po dva gola za Nizozemsku zabili su Brian Brobbey (5, 17) i Cody Gakpo (47, 54), dok je Anthony Elanga (59) postigao jedini gol za Švedsku prije no što je Crysencio Summerville (89) postavio konačni rezultat.
Nizozemski izbornik Ronald Koeman pokazao je kako ima odličan "nos" uvrstivši u početnu postavu robusnog napadača Brobbeyja koji nije igrao u 1. kolu protiv Japana, a ovaj je povjerenje uzvratio s dva rana pogotka, oba je postigao iz neposredne blizine nakon prizemnih ubačaja s krila Gakpa i Dumfriesa.
Nizozemska je postigla pet golova na Svjetskom prvenstvu tek četvrti put u svojoj povijesti. Švedska je pak u prvom kolu pobijedila 5-1, a sada i izgubila 5-1. Švedska je tako prva nacija koja je postigla i primila najmanje 5 golova u dvije različite utakmice na Svjetskom prvenstvu još od Danske 1986. (6-1 protiv Urugvaja, 1-5 protiv Španjolske).
Pobjedom protiv Švedske, Nizozemska je oborila rekorde za:
- Najviše uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva bez poraza (14)
- Najviše uzastopnih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva bez poraza (18)