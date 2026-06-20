Poslastica u Houstonu: Nizozemska protiv opasne Švedske na SP-u nakon više od pola stoljeća

Nizozemska nakon remija na otvaranju protiv Japana igra utakmicu drugog kola Skupine F Svjetskog prvenstva, a protivnik je Švedska.

SP, 2. kolo skupine F 0 Nizozemska : 0 Švedska

NIZOZEMSKA:

ŠVEDSKA:

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UŽIVO

- Nizozemska se danas susreće sa Švedskom u svom prvom susretu na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine. Tada je, unatoč dominaciji Nizozemaca, utakmica završila 0-0, ali to ne čini utakmicu beznačajnom. Tijekom utakmice, Johan Cruyff je driblao 'kao lud', a i prvi put je izveo poznati "Cruyffov okret", vještinu koja se prenosila generacijama.

NAJAVA

Šveđani u ovaj susret ulaze puni samopuzdanja nakon 5:1 pobjede protiv Tunisa i zauzimanja prvog mjesta u skupini.

NRG stadion, koji je za vrijeme SP-a poznat samo kao stadion Houston, dom je NFL ekipe Houston Texansa, a nema sumnje kako nas očekuje velika utakmica s puno uzbuđenja jer popularno Oranje svakako želi preuzeti vrh i praktički osigurati plasman u nokaut fazu.

Glavni sudac utakmice je Englez Michael Oliver.