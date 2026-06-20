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Poslastica u Houstonu: Nizozemska protiv opasne Švedske na SP-u nakon više od pola stoljeća

Poslastica u Houstonu: Nizozemska protiv opasne Švedske na SP-u nakon više od pola stoljeća
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Foto: ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice Nizozemska - Švedska pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.6.2026.
16:43
Sportski.net
ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nizozemska nakon remija na otvaranju protiv Japana igra utakmicu drugog kola Skupine F Svjetskog prvenstva, a protivnik je Švedska. 

SP, 2. kolo skupine F
20. 06. 2026.
19:00
0
Nizozemska
 
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0
Švedska
 

NIZOZEMSKA: 

ŠVEDSKA: 

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UŽIVO

- Nizozemska se danas susreće sa Švedskom u svom prvom susretu na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine. Tada je, unatoč dominaciji Nizozemaca, utakmica završila 0-0, ali to ne čini utakmicu beznačajnom. Tijekom utakmice, Johan Cruyff je driblao 'kao lud', a i prvi put je izveo poznati "Cruyffov okret", vještinu koja se prenosila generacijama. 

NAJAVA

Šveđani u ovaj susret ulaze puni samopuzdanja nakon 5:1 pobjede protiv Tunisa i zauzimanja prvog mjesta u skupini.

NRG stadion, koji je za vrijeme SP-a poznat samo kao stadion Houston, dom je NFL ekipe Houston Texansa, a nema sumnje kako nas očekuje velika utakmica s puno uzbuđenja jer popularno Oranje svakako želi preuzeti vrh i praktički osigurati plasman u nokaut fazu.

Glavni sudac utakmice je Englez Michael Oliver.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoNizozemskašvedska
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