Francuz dobiva 30.000 eura za dva susreta na SP-u: Nakon ispadanja – slobodne ruke

Tuniska nogometna reprezentacija brzo je reagirala nakon teškog poraza na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., gdje su od Švedske izgubili 5:1, te je došlo do promjene na klupi.

Sabri Lamouchi napustio je dužnost izbornika odmah nakon debakla, čime je Tunis postao prva reprezentacija na ovom turniru koja je smijenila izbornika nakon samo jedne utakmice. Iako je format natjecanja proširen na 48 reprezentacija, što ostavlja realne šanse za prolazak skupine, početni poraz stavio je momčad pod veliki pritisak.

Na klupu je stigao iskusni francuski stručnjak Hervé Renard, trener poznat po uspjesima na međunarodnoj sceni i radu s više reprezentacija. Njegov zadatak neće biti lagan, već u sljedećem kolu protiv Japana očekuje ga ključna utakmica koja može odrediti sudbinu Tunisa na prvenstvu.

Renard tako postaje jedan od rijetkih trenera u povijesti koji će voditi tri različite reprezentacije na uzastopnim svjetskim prvenstvima. Ranije je predvodio Maroko 2018. godine te Saudijsku Arabiju 2022., gdje je ostvario jednu od najvećih senzacija turnira pobjedom nad Argentinom u grupnoj fazi.

„Kada me savez kontaktirao, nisam imao nikakvu dilemu“, poručio je Renard nakon preuzimanja dužnosti.

Ipak, prema posljednjim informacijama, njegova uloga mogla bi biti kratkoročna. Navodno je dogovoreno da će voditi Tunis samo kroz grupnu fazu, uz mogućnost nastavka suradnje isključivo ako momčad izbori plasman u nokaut-fazu. Za kratki angažman trebao bi biti i dodatno nagrađen, no konačan ishod ovisit će o rezultatima na terenu.