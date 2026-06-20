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VELIKI JUBILEJ /

Kakva čast! Japanci i Tunižani igrat će posebnu utakmicu

Kakva čast! Japanci i Tunižani igrat će posebnu utakmicu
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Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP/Profimedia

Ova prekretnica događa se tijekom najvećeg izdanja turnira, koji se proširio na 48 momčadi

20.6.2026.
13:50
Hina
Julio Cesar AGUILAR/AFP/Profimedia
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Japan i Tunis sastat će se u nedjelju u 6 ujutro na stadionu Monterrey u Meksiku u drugom kolu skupine F na Svjetskom prvenstvu u nogometu., a utakmica će biti jubilarna 1000. utakmica u povijesti završnica Svjetskog prvenstva od početka turnira 1930. godine.

Ova prekretnica događa se tijekom najvećeg izdanja turnira, koji se proširio na 48 momčadi. Rekordnih 209 nacionalnih momčadi ušlo je u kvalifikacijski proces, u usporedbi s 13 momčadi na prvom Svjetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine.

Turnir 2026. također je povećao zastupljenost u regijama. Azija i Afrika zajedno su dobile 17 izravnih kvalifikacijskih mjesta, uz dva mjesta kroz interkontinentalno doigravanje, dok je Oceanijska nogometna konfederacija prvi put osigurala izravno kvalifikacijsko mjesto.

Japan ulazi u utakmicu nakon neriješenog rezultata 2-2 s Nizozemskom u prvoj utakmici, dok Tunis nastoji oporaviti se od poraza od Švedske 5-1 i održati nade za plasman u nokaut fazu.

Izbornik Japana Hajime Moriyasu rekao je da 1000. utakmica Svjetskog prvenstva ima posebno značenje za njegovu momčad i da igrači žele pružiti nastup dostojan prigode.

Kapetan Tunisa Ellyes Skhiri također je istaknuo važnost sudjelovanja u jubilarnoj utakmici, rekavši da utakmica ima simboličnu vrijednost za igrače i reprezentaciju.

Tunis će u utakmicu ući pod vodstvom novog izbornika Hervea Renarda, koji je ovog tjedna imenovan da zamijeni Sabrija Lamouchija nakon poraza od Švedske.

Japanska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija TunisaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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