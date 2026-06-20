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U Hajduku trljaju ruke: Evo koliko bi 'Bili' zaradili ako se Vušković proda

U Hajduku trljaju ruke: Evo koliko bi 'Bili' zaradili ako se Vušković proda
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Foto: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vušković je za Hajduk debitirao dva dana nakon 16 rođendana, a za 'Bile' je skupio 11 nastupa

20.6.2026.
13:37
Sportski.net
EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sve su glasnija šuškanja o tome kako bi Luka Vušković mogao napustiti Tottenham i karijeru nastaviti u Brightonu.

Klub s juga Engleske "zagrizao" je za hrvatskog dragulja koji je prošle sezone briljirao u HSV-u, postavši jedan od najboljih braniča Bundeslige, pa i ne čudi da su za njegove usluge poslali ponudu od nešto više od 50 milijuna eura, kako javlja Fabrizio Romano.

A ako Tottenham prihvati tu ponudu, zaradit će i Hajduk. Naime, iako 'Bili' nemaju pravo na postotak od transfera Luke Vuškovića, imaju pravo na postotak temeljem razvoja igrača. FIFA-in "mehanizam solidarnosti" nalaže kako za svaku godinu treniranja igrača između 12. i 15. rođendana klubu pripada 0,25 posto odštete, a za godine od 16. do 23. rođendana po 0,5 posto. To znači da bi Hajduku za razvoj Vuškovića ukupno pripalo 1,5 posto odštete kada bi Vušković iz Tottenhama prešao u Brighton, odnosno oko 780 tisuća eura.

Naravno, ovo vrijedi samo u slučaju transfera ili posudbe uz određenu odštetu. Posudbe ili transferi bez odštete ne generiraju prihod za klub koji je razvio igrača.

U prilog Vuškovićevu transferu ide i činjenica da je Tottenham potvrdio dolazak Jana Paula van Heckea, nizozemskog stopera koji je za 60 milijuna eura u London stigao upravo iz Brightona.

Luka VuškovićBrightonTottenham
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