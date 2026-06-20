Sprema li izbornik iznenađenje za Panamu? Ovo je mogući sastav za bitnu utakmicu

Hrvatska se nakon poraza od Engleske okrenula sljedećem protivniku – Panami. Iako po nekim kalkulacijama pobjeda nije nužna za prolazak grupe, našim će reprezentativcima ona vjerojatno biti imperativ, osobito kada se zna o kolikoj je razlici u kvaliteti riječ.

A da bi do pobjede stigli, izbornik Zlatko Dalić je odlučio napraviti nekoliko značajnih promjena u sastavu. Prije svega, Hrvatska se za Panamu, te vjerojatno i Ganu nakon nje, vraća u sustav s četvoricom igrača u obrambenoj liniji. To znači da će jedan od središnjih braniča, najvjerojatnije Luka Vušković, ispasti iz sastava te da će na njegovo mjesto ući jedan od stopera s klupe. Također je za očekivati kako će Joško Gvardiol, jedini igrač koji u našem rosteru može igrati lijevog beka, prijeći na tu poziciju.

Promjena bi moglo biti i u sredini terena, gdje bi Mateo Kovačić mogao početi od prve minute. Pitanje je i hoće li Petar Sučić opet igrati ofenzivniju rolu kakvu je imao u posljednjim utakmicama pod izbornikom Dalićem ili mu je ovoga puta namijenjena njegova prirodna pozicija "osmice". Ako se izbornik odluči za ofenzivniju rolu, to vjerojatno znači sustav 4-2-3-1 u kojem bi Sučić igrao desno krilo, dok bi prirodna pozicija značila sustav 4-3-3 u kojem bi desno krilo igrao Marco Pašalić. U takvom sustavu vjerojatno ne bi bilo mjesta pak za jednog od najboljih iz utakmice s Engleskom – Martina Baturinu.

Baturina također gotovo sigurno ispada iz sustava ako se Dalić odluči dati priliku iskusnijima poput Marija Pašalića ili Andreja Kramarića. Konačno, posljednja promjena i jedina koja je gotovo sigurna, izuzev slučaja da se dogodi ozljeda, jest ulazak Ante Budimira na poziciju centralnog napadača.

To znači da bi protiv Paname Hrvatska trebala izaći u nešto poznatijem sastavu na koji su naši igrači već navikli, pa bi reprezentacija trebala izaći u sljedećoj formaciji:

Moguća postava Hrvatske za utakmicu s Panamom: Livaković – Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol – Kovačić, Modrić – P. Sučić, Kramarić (Baturina), Perišić – Budimir