Poznati nogometaš: 'BiH ima municije, a Hrvatska je primila golove koji ne priliče SP-u'

Bivši mladi reprezentativac Hrvatske i nekadašnji igrač mostarskog Zrinjskog, Igor Musa, branič kojeg hrvatska javnost najviše pamti po razdoblju u Hajduku, za Net.hr je analizirao nastupe reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Nakon uvodna dva kola, obje reprezentacije traže put prema drugom krugu, a Musa smatra da, unatoč početnim poteškoćama, nade za prolazak i dalje postoje. No, istaknuo je i ključne probleme koje će i jedni i drugi morati hitno riješiti.

Poraz od Švicarske nije realna slika

Reprezentacija Bosne i Hercegovine našla se u teškoj situaciji. Nakon remija s Kanadom (1-1), uslijedio je težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1, koji je mnoge navijače ostavio zabrinutima. Ipak, Igor Musa smatra da konačni rezultat ne oslikava pravo stanje stvari na terenu.

"Rezultat je krajnje razočaravajući, malo. Ali nije to na terenu izgledalo toliko loše", započeo je Musa svoju analizu i dodao:

"Mislim da imaju još snage i municije da odrade zadnju utakmicu u grupi koja im je od presudnog značaja za prolazak."

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Sve staje u 90 minuta

Sudbina BiH sada ovisi o posljednjoj utakmici protiv Katara. Pobjeda je imperativ, no neće biti dovoljna bilo kakva. Zbog lošije gol-razlike, bit će potrebna što uvjerljivija pobjeda kako bi se sačuvale šanse za prolazak, makar i s trećeg mjesta u skupini.

"Sve stane u tih 90 minuta. Treba prvo razmišljati kako pobijediti, a onda vidjeti kako će se utakmica razvijati. Sve ovisi o tom prvom pogotku, kad će on pasti i hoće li pasti", ističe Musa i dodaje:

"Ako zabiju rani gol, to bi moglo otvoriti utakmicu i stvoriti priliku za pravo 'kantanje' protivnika. Dodatna prednost im je i stanje Katara, koji je vjerojatno demoraliziran nakon visokog poraza. S druge strane, postoji i pritisak jer sada svi od BiH očekuju pobjedu i konačno dobru igru."

"Znalo se da će jedna utakmica odlučivati o prolazu. I oni su je dočekali. Na njima je sada da budu pravi i da to iskoriste", zaključio je Musa priču o Bosni i Hercegovini.

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Vatreni primili golove koji ne priliče Svjetskom prvenstvu

Hrvatska je svoj put na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske 4-2. Iako poraz od jednog od favorita turnira nije nužno katastrofa, način na koji je do njega došlo ostavlja prostora za brigu.

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"Bilo je stvarno dobrih stvari i, naravno, dosta loših, pogotovo po pitanju golova koje smo primili. Bili su dosta naivni, golovi koji ne priliče jednoj ekipi koja igra na Svjetskom prvenstvu", kritizirao je Musa, ali i istaknuo važnu stvar:

"S obzirom na to da je protivnik bila Engleska, koja je po meni među četiri najjače momčadi, sve to skupa daje nam nadu da ćemo biti bolji u iduće dvije utakmice."

"Posebno me ohrabrilo prvo poluvrijeme, mislim da smo u njemu bili i bolja momčad, postigli smo dva pogotka iz igre. No, kasnije nam je ponestalo energije u drugom poluvremenu. Možda smo kasno reagirali sa zamjenama, nismo izdržali taj početni pritisak drugog dijela", rekao je Musa.

Unatoč svemu, Musa vjeruje u snagu hrvatske momčadi i smatra da je generalni dojam dobar.

"Bilo je pogrešaka, naravno, i potrebne su određene korekcije u igri, ali generalni dojam nije loš. Mislim da Hrvatska stvarno ima dobar roster i kvalitetu da se plasira u drugi krug", zaključio je.

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