Od Špehara do Giričeka, TOP teme u Splitu i spektakla: 'U toj situaciji inzistiram na jednom'

Prošli tjedan bio je izuzetno uzbudljiv na sportskom planu, pa tako i u sportskoj rubrici portala Net.hr. Ako ste propustili najzanimljivije sportske priče i intervjue prošlog tjedna, na pravom ste mjestu. U našim ekskluzivnim tekstovima donosili smo analize, intervjue i priče koje su obilježile domaću i svjetsku sportsku scenu. Idemo redom...

Maj Gašparac

Maj Gašparac bavio se uzvratnom utakmicom osmine finala Konferencijske Strasbourg - Rijeka.

Evo kako Rijeka može do senzacije u Francuskoj, ovo će biti ključno.

Jesu li mogli više? Ovo su detalji zbog kojih je Rijeka ispala iz Europe.

Legenda istaknula važnu stvar: "To je bilo teško očekivati da će Rijeka imati".

Dominik Franculić

Dominik Franculić bavio se tematikom izgradnje novog nogometnog stadiona u Splitu - Stručnjaci se slažu oko Poljuda: "Rušenje ne dolazi u obzir, a ovo je razlika u odnosu na Zagreb".

Također, stavio je Dominik pečat i na uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige Strasbourg - Rijeka - Proslavljeni trener koji zna kako se dobivaju ovakve utakmice: "Rijeka ima nešto što me veseli".

Roko Silov

Roko Silov pričao je s legendarnim bivšim kapetanom Rijeke Andrejom Prskalom uoči uzvratne utakmice osmine finala Konferencijske lige Strasbourg - Rijeka. Legendarni kapetan uoči povijesne utakmice: "Ovaj će igrač nedostajati, a prednost leži u ovome".

Imao je i komentar o aktualnostima u SHNL-u - U zemlji od "četiri milijuna trenera" najgore je biti jedan.

Tonko Medvedec

Tonko Medvedec bavio se svojom specijalnosti - Formulom 1 - Srebrne strijele u letu, ostali u panici: Nova era Formule 1 počela je u kaosu!

Šok u Formuli 1: Legenda sporta i šef momčadi odstupa s ključne pozicije!

Pričao je i s legendarnim Zlatkom Horvatom uoči prijateljskog dvomeča između Hrvatske i Švicarske u Zadru i Osijeku.

Vehmir Džakmić

Vehmir Džakmić razgovarao je s bivšim nogometašom Igorom Musom nakon dramatičnog uzvrata osmine finala Konferencijske lige Strasbourg - Rijeka. Bivši nogometaš Rijeke bez dlake na jeziku: "Ponosan sam, ali jedna stvar mi se nije svidjela!"

Silvijo Maksan

Potpisnih ovih redaka imao je intervju sa Robertom Špeharom o Dinamu, Hajduku, Garciji i Livaji, Belji i Osijeku - "Preporučio bih Garciji da kad pravi sastav za sljedeću utakmicu prvo napiše Livaja i onda složi sve".

Ivan Stevanović najavio je rukometni dvomeč Hrvatske i Švicarske u Zadru i Osijeku - Slavni Hrvat na dan okupljanja brončanih junaka briljirao razmišljanjem o Sigurdssonu.

Imao je ekskluzivni intervju s Gordanom Giričekom u Karijeri nakon karijere - Gordan Giriček: "Sve optužbe i laži podnio sam stoički, a za Luku Dončića imam jedan savjet".

Kimi Antonelli prva je priča u Formuli 1 - "O ovom čudesnom 19-godišnjaku upravo priča svijet: 'Diže se hype, a on je još dijete".

Jakov Gojun za Net.hr je pričao o rukometnom spektaklu u Zadru između Hrvatske i Švicarske i odlasku u mirovinu - "Omiljeni rukometni div otkrio: 'Klarica mi je to baš neki dan ispričao. Nisam ni znao..."

Franko Andrijašević gostovao je u podcastu Net.hr Maksanov korner i analizirao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nadolazeće spektakularne prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila u SAD-u, Svjetsko nogometno prvenstvo sljedećeg ljeta i Luku Modrića - Hrvatska u SAD dolazi kao velesila: "Ljudi jedne stvari uopće nisu ni svjesni".

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Ivan Ninčević otkrio nam je priču godine. Naime, Dagur Sigurdsson nedavno je s Ivanom sadio masline - "Dagur je neki dan sa mnom išao saditi masline. Motika u ruke i ajmo. Ima talenta".

Alvaro Načinović dao je stručni komentar na prijateljsku utakmicu Hrvatske i Švicarske u Zadru - "Taj dečko pojavio se s velikim potencijalom i bit će velika hrvatska uzdanica".

Silvio Ivandija, trener RK Lokomotiva, najavio je povijesnu utakmicu osmine finaala Europske lige za žene u rukometu Lokomotiva - Dijon - Lokomotiva u nemogućim uvjetima radi čuda: "Ne kukamo nego se borimo, iako smo podstanari".

Nenad Šoštarić razotkrio nam je trenutak koji je šokirao Hrvatsku: "U toj situaciji inzistiram na jednom".

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia si je zbog kontroverznog poteza prema Livaji zabio autogol: 'To se ne radi ako nemaš rezultat'