Gordan Giriček: 'Sve optužbe i laži podnio sam stoički, a za Luku Dončića imam jedan savjet'

S Gordanom Giričekom, proslavljenim bivšim hrvatskim košarkašem došli smo na ideju razgovarati za specijal Net.hr-a Karijera nakon karijere. No, razgovor nas je odveo u potpuno drugi smjer. Očito je tako trebalo i biti. Kao i u košarci, u sportu općenito, ponekad se dogodi neplanirano. No, ispadne još i bolje od očekivanog. Za neke priče ne treba neki spektakularni uvod. Neke ispovijesti pričaju za sebe, neki sportaši kad otvore dušu, otvore i neku drugu dimenziju iskrenosti...

Bez zadrške o svemu

U ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, bivši hrvatski reprezentativac Gordan Giriček bez zadrške otvara vrata svog privatnog i poslovnog svijeta – iskreno, direktno i bez uljepšavanja. Nekadašnji NBA igrač danas vodi potpuno drugačiji život, a u razgovoru otkriva čime se bavi nakon karijere, kako je izgradio impresivan portfelj nekretnina te zašto mnogi profesionalni sportaši, unatoč milijunima, završavaju u financijskim problemima...

Iskreno, ne bih se volio miješati u tuđe probleme. I sam ih i sam prošao. Znam što to znači, koji je to stres, pogotovo za igrača koji je u naponu snage, u primeu. Sigurno da će biti nekih posljedica na Luku Dončića, pogotovo ukoliko neće uspjeti možda češće vidjeti svoju djecu. Oboje im želim sve najbolje, da to riješe mirnim putem, jer ako idu u neku, ajmo reći pravnu bitku, mislim da tu profitiraju treće osobe, oni najmanje. Mislim da je dogovor uvijek najbitniji. Gordan Giriček za Net.hr.

Giriček govori o vlastitom poslovnom putu, od izazova do uspjeha, ali i o osjetljivim osobnim temama koje su punile medijske stupce. Gordan Giriček priča i o prekidu zaruka Luke Dončića s Anamarijom Goltes zbog navodne Lukine prevare, Dončićevoj borbi da svoje kćeri vidi više i oboje nudi savjet iz vlastitog iskustva. Ta tema u potpunosti odvodi razgovor s Gordanom Giričekom u druge vode, drugi smjer...

Gordan Giriček po prvi put otvoreno priča o vlastitom suočavanju s optužbama i osudama u tijeku vlastite borbe za skrbništvo nad kćeri Larom, te kako gleda na neke stvari poput borbe muškarca za svoje dijete. Bez zadrške komentira i aktualno stanje u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je na dobrom putu, nudeći perspektivu čovjeka koji je prošao sve razine profesionalnog sporta.

Ovo nije intervju o košarci, nego priča o usponima i padovima, odlukama koje oblikuju život i lekcijama koje dolaze izvan parketa, a koje mogu biti pozitivan primjer i drugima.

Stoga vežite se, polijećemo...

Gdje je Gordan Giriček, što radi, gdje ga se može sresti i gdje ga se ne može sresti?

"Ne znam gdje me se može sresti, ne može baš često. Nije da se nešto krećem previše u javnosti. Više sam usredotočen na intimnija društva i na nekakve kratkotrajne vikend izlaske van Zagreba, putovanja malo duža van zemlje i to je manje - više to. Što motorom, što malo brodom po Jadranu kad dođe ljeto, a što se tiče putovanja po svijetu, to kako se dogovorim s prijateljima. Po zimi uglavnom u toplije krajeve, da presjećem malo zimu i tako. Ima još puno destinacija za obići, pa se polako planiraju te neke nove destinacije za obići gdje još nisam bio".

Ja sam u svom slučaju jedanput samo izašao u novine i to nakon jedno tri - četiri mjeseca prozivanja, međutim i tu sam pogriješio. Sad recimo nikad više ne bi išao u novine, u medije, jer jednostavno nema potrebe.

'Imam portfelj nekretnina'

Što sad konkretno u životu radite, čime se bavite, imate li neki biznis?

"Stjecajem okolnosti sam morao otvoriti biznis. Bavim se najmom nekih svojih nekretnina. Imam firmu kojoj je glavna djelatnost najam, prodaja, gradnja itd, sve što je vezano za nekretnine. Baratam sa svojim nekretninama koje onda iznajmljujem i tako stvaram prihode".

Kad ste bili profesionalni košarkaš, jeste li paralelno s igračkom karijerom štedili i zarađeno ulagali u nekretnine?

"Apsolutno. Mislim da se novac vrlo brzo potroši. To su dokazali mnogi prije mene, a vjerojatno će i mnogi poslije mene. Ako nisi pažljiv i ako nemaš, ajmo reći strpljenja i neku dugoročnu viziju, novac bilo kojeg iznosa se može vrlo lako potrošiti. U povijesti je dokazano da i ugovori koji su bili preko 100 milijuna dolara, da su ljudi danas izgubili sve zbog par krivih odluka. Tako da treba čovjek biti mudar, treba se okružiti pametnim ljudima, dobrim ljudima. Na kraju dana treba ih i znati prepoznati, to je možda još i bitnije".

Bilo bi dobro da ljudi isto tako razmišljaju, ali raja je raja i raja je uvijek puna predrasuda, uvijek misle da onaj tko ima da je uvijek kriv, a zapravo nitko nema pojma osim njih dvoje koji su direktni akteri kakva je situacija među njima. Treba ih tako i pustiti i neka riješavaju svoje probleme, a mi se moramo kloniti toga, gledati svoja posla, svoje probleme, počistiti ispred svojih vrata. Svatko ima svoje probleme i svatko bi se trebao baviti sobom, a ne drugima.

Ima puno primjera u sportu, posebno u NBA ligi da su neke zvijezde izgubile milijune i bankrotirale. Ne milijune, stotine milijuna...

"Nažalost ima i oni su dokaz da se može. Aludirao jesam na igrače iz NBA lige, pošto je to nekako najčešće, upravo iz NBA lige dolaze takve stvari, priče o bankotima onih koji su imali doslovno milijune."

Zašto dolazi do bankrota onih koji imaju milijune?

"Krive investicije, rastave brakova, krivo uloženi novac, što kroz nekretnine, što kroz neke druge načine investicija u smislu dionica, obveznica itd. Kriva ulaganja, ulaženja u suradnju s nekim pa te taj izigra, vjerovanje krivim ljudima. Isto tako, ima slučajeva i u sponzorskim ugovorima kojima nije free text napravljen, znači kojima nije taxa plaćena prije. Zapravo, vi ne dobijete taj iznos koji je potpisan po ugovoru. Znači, sad karikiram. Ako imate 10 milijuna dolara ugovor s nekim brendom, vi ste na to dužni na kraju godine platiti porez, koji je u SAD-u izuzetno visok. To je skoro 40%. I sad, vi potrošite osam milijuna i dugujete državi nešto na kraju godine. Tako da se i tu znaju zeznuti. Ljudi dosta često imaju svoj entourage koji vode sa sobom pa kupuju obitelji, bližnjim i daljnjim rođacima, prijateljima, bližim i daljim, kupuju nekretnine, aute, skupocjeni nakit, međutim sve to treba porezno riješiti, urediti, morate plaćati porez na nekretnine. Sve to su veliki iznosi, tu se vrlo brzo nakupi. Sportaš se nađe u problemima vrlo brzo".

Postoji li neki konkretni slučajevi bankrota u NBA ligi oko vas koji se dogodio, neki igrači s kojim ste igrali da su bili rastrošni?

"Iskreno, u mojem bliskom slučaju nemam pojma. Znam da su bili rastrošni u smislu imanja desetero djece s desetero žena. Tad jako puno novaca od na alimentaciju. To su bili jedan, po meni, jako dobar čovjek - Shawn Kemp. To svi znaju. Čuo sam priče o Allenu Iversonu, ali ja osobno niti u jednom slučaju se nisam uvjerio da je to tako. Nitko od njih nije pokazivao da je netko previše rastrošan u smislu čašćenja, bacanja novca na tamburaše kako se kod nas zna bacati, muziku generalno, kupovinu skupocjenih automobila. Svatko od njih je imao neke automobile, ali u tom periodu su imali i dotok novca, pa su si to mogli priuštiti, ali ne mogu reći da je sad netko od njih, bilo mojih suigrača, bilo tada aktivnih igrača u NBA ligi kad sam ja igrao, pokazivao znakove neke velike rastrošnosti. Ovo što sam ja vidio, ne mogu garantirati za nikog, ali znam neke koje su bankrotirali. Netko je bankrotirao iz krivih poslovnih razloga, netko zbog puno rastava brakova i alimentacija, nekoga je pokrao agent koji je imao povjerenje tog igrača, pa je mogao manipulirati s njihovim novcem. Svakojake su greške. Ne mora nužno biti da je ekstravagantni lifestyle da bi netko izgubio novac."

'Slušao sam, pamtio, učio na tuđim greškama i okružio se pametnim ljudima'

Jasno, ali nekako često ljudi misle da je netko potrošio novac i na izlaske, tipa ode van, u "programu" je tri dana i potroši 200 000 dolara na sve i svašta.

"Dobro, ako je taj koji potroši 200 000 dolara Michael Jordan koji od sponzora ima, ne znam, 300 milijuna godišnje, onda to nije problem. Ili ako potroši 10 milijuna na kocku. Onda on niti nema problem. Međutim, ako netko tko ima manji ugovor potroši 30 % svoje love na jedan izlazak u kasino, onda je to veliki problem. E sad, ne mogu ulaziti u privatne, financijske situacije, koliko je tko zaradio i je li to njemu problem ili nije. Evidentno je da su neki bankrotirali, ini su razlozi zašto je netko bankrotirao. Nije nužno samo jedan".

Kad ste vi došli u SAD, jeste li bili upoznati s tamošnjim visokim porezom?

"Jesam. Imali smo mi na početku NBA lige predavanja od tri dana, gdje su nas upozoravali na sve te stvari. Slušao sam, pamtio, učio na tuđim greškama i okružio se s pametnim ljudima. Imao sam dobrog agenta u to vrijeme s kojim se dan danas čujem i s kojim dan danas komuniciram. On me uveo u svijet poreza, poreznih obveza, odvjetnika, investitora itd. I onda kad upoznaš ljude, kad stvoriš jednu vrtu odnosa i povjerenja, onda u toj suradnji koju imamo, koju smo imali, nema nekih većih problema. Sve se zna, sve se radi otvoreno, pošteno, direktno, tako da kad su ljudi pošteni, onda je i posao pošten".

Jeste li oduvijek bili štedljivi?

"Mogu reći da jesam. Neću štedjeti na sebi, na svojoj obitelji, međutim postoji neki zdrav razum. Kako kaže Shaquille O'Neal - "Ja sam bogat, niste vi bogati." Živim svoj lifestyle koji ja želim. Oni koji 'ovise' o mojem novu, apsolutno moj lifestyle moraju prigrliti. Ukoliko je lifestyle nešto veći, odnosno manji nego što oni očekuju, onda uvijek kažem - zavrnite rukave i stvorite si taj lifestyle sami. Ja sam tu da pomognem svakom u granicama normale. Nitko neće biti na cesti niti će ostati zakinut za nešto, ali neki zdrav razum mi nalaže da nekakav jump start obitelji, djeci, od stana, auta, to je OK, ali ulaziti u nekakve nebuloze, nešto jako iznad toga, nešto bahato, niti ja život ne živim na taj način, a pogotovo ga ne bi trebali živjeti oni koji nisu zaradili sami taj novac nego ovise o tom novcu, ovise o drugom. Kažem i ponavljam. Neki moj stil života je odličan za moje pojmove. Neko govori možda da mogu i luksuznije živjeti, bolje po tom pitanju. Ja živim onako kako ja želim. Imam sve, sve mi je pokriveno, od kuća, stanova, broda. Meni ne trebaju avioni - kamioni. Stil života kojeg ja njegujem imam i uživam ne zato jer sam štedljiv, ne zato što sam rastrošan, već jednostavno zato što mi to odgovara."

Po rastavi braka muškarac po defaultu gubi dijete, a to je ono što nitko od njih ne spominje, uz svu borbu za ista prava nitko ne spominje ajmo onda dati pravo da imaju šansu izboriti se za svoje dijete. Mi smo tu zapravo jako podređeni, pa o kojoj mi onda jednakosti govorimo danas.

'Bitno je s kim se okružite'

Imate nekretnine i sve ste sami stekli u životu štednjom i ulaganjima?

"Upravo tako."

U kojem periodu života ste počeli ulagati u nekretnine?

"Non stop pomalo ulažem. Uspio sam si posložiti portfelj nekretnina, ono što meni treba prije ovih masovnih poskupljenja. I kuću sam si izgradio u kojoj živim. Ušao sam u zadnji vlak perioda kad se nije plaćalo sve kao suho zlato, kao što je to sad slučaj. Nekako sam na vrijeme vidio svoju priliku i ušao u biznis. Zapravo, kad sam se ostvario sporta. Prije 2010. nisam imao vremena, ajmo reći 2010. sam stao sa košarkom da bih onda uzeo cca pet godina odmora od svega i zapravo sam tu gledao što i kako dalje i onda nekako upoznavanje novih prijatelja, ljudi koji su sami bili u tom biznisu, kroz razgovor, dobivate puno pametnih ideja. Bitno je s kim se okružite. To je jako bitno. Ako se okružite s ljudima koji piju pivu, onda ćete vjerojatno i vi piti pivu za koji mjesec, a ako se okružite s pametnim ljudima od kojih možete nešto naučiti, onda vam ideje stalno dolaze. Tako da sam imao sreću da sam našao dobre ljude, danas dobre prijatelje, s kojima sam puno pričao, koji su me upučivali u neke stvari i prirodno je bilo da krenem u nekom tome smjeru i od onda sam polako skupljao taj portfelj nekretnina, gdje sam sad s tim završio i veće potrebe dalje od toga nemam".

Možete li nam otkriti što točno i koliko toga posjedujete u portfelju nekretnina?

"Ne bih otkrivao, mislim da javnost to nema potrebe znati. Oni koji trebaju znati, to su službene institucije, oni znaju naravno. Sve je prijavljeno. Sve se zna, međutim javnost nema potrebe znati".

Pošteno. Otkrijte nam onda koliko ste novaca, koji milijunski iznos ste uložili u vaš portfelj nekretnina?

"Ne mogu govoriti točno, mogu reći općenito što nekako, ajmo reći, iz mog iskustva i razgovora s ljudima koji su u tome, pogotovo Židovi s kojima sam imao prilike razgovarati, surađivati dok sam bio u SAD-u, kažu da je 20 do 30% ukupne imovine, iznosa kojeg imate, stavite u nekretnine. To je neka formula, računica."

Čuo sam svašta o sebi, bio optuživan za svašta. Da sam agresivan prema svom djetetu, da prijetim, da sam ovakav - onakav, da sam škrt... da se ne brinem o djetetu, mediji su pisali. Moje dijete ima sve što joj treba u životu, čak i više od toga, imat će više od 99% druge djece.

Koliko ste vi uložili?

"Ne mogu to otkriti niti o te detalje želim ulaziti. Govorim općenito u postocima. Znači, 20 do 30% kojeg ukupno imate uložite, stavite u nekretnine. To je taj iznos koji bi trebalo, kao, zbog diversifikacije."

'Živim odlično'

Lijepi novac dobivate od toga svega?

"Ja živim odlično. Onako kako hoću, baš kako hoću. Velika privilegija u svemu tome je što sam sve stekao poštebno. Ne mogu reći da sam sve sam stekao. Naravno, kad sam bio mlađi tu su bili moji roditelji koji su žrtvovali, koji su pomagali na neki svoj način. Ne toliko financijski jer mi nismo u obitelji imali takvu situaciju, već jednostavno tata me razvozio, dovozio iz škole i na treninge. Majka je kuhala, spremala i da nije bilo njihovog supporta sigurno bi bilo teže. Tako da ne mogu reći da sam sam stvorio, ali što se tiče rada na terenu, to da. Nisam dobio nikakvo nasljedstvo. Na parketu sam se sam borio, igrao, izborio, izgradio karijeru, borio se s konkurencijom. Bio je to jedan spoj, ali roditelji su bili najbitniji u mojem razvoju kao support za moj uspjeh u karijeri. Košarkaški teren je oduvijek bilo neko moje mjerilo svega, poligon za uspjeh, za sigurnost. Čak nisam dobio niti neku privilegiju dobiti šansu prije nekog od svojih mlađih kategorija do kasnije dobi, nego sam se morao i za to izboriti. Nisam bio u poziciji nekih igrača koji su već bili na glasu kao vrhunski talenti, pa su dobivali šansu po difoltu prije svih. Ja sam morao pobijediti tu konkurenciju koji su inicijalno bili prije mene, da bi došao do svog mjesta pod suncem".

Koju poruku bi poslali mladim sportašima u pogledu Karijere nakon karijere?

"Da se školuju, da pametno troše, ulažu u biznis koji će raditi nakon. Sportska karijera ograničenog je vijeka, a isto tako malo je prostora za razmišljanje dok se aktivni sportaš, ali nekako kako se bliži karijera svom kraju, sportaši postaju svjesni kraja karijere jer ništa nije vječno. I negdje tamo pred kraj karijere trebalo bi početi što dalje. Naravno da u karijeri iskoristiš svoju popularnost, da upoznaš kvalitetne ljude, da ostaneš s njima u kontaktu koji će sportašu dati puno ideja, od kojih će možda samo neka biti iskorištena, ali ćeš čuti dosta pametnih stvari. I jednostavno afinitete koje imaš, evo recimo dosta Amerikanaca odlaze u medije, postaju komentatori, sukomentatori, analitičari u sportu s kojim su se bavili. Neki će napraviti totalni zaokret i otići u nešto drugo. Neki će poput mene uživati u životu, napravit si neko carstvo svojih nekretnina, iznajmljivati, ulagati novac kroz dionice, obveznice, što kod kome paše. Kako se tko osjeća siguran. To je nešto što svakom sportašu dolazi s godinama. Ne možete vi u davdesetoj godini razmišljati kao sa 35. Nekako to mora doći prirodno, ali svi moraju biti svjesni da je sve prolazno, da će sportska karijera vrlo brzo proći, da se zarađeni novac lako i brzo potroši, a nakon završene karijere imate još više od pola života. Morate si stvarati zalog za budućnost, na koji način, e to ovisi o afinitetima".

Kako komentirate slučaj koji plijeni pažnju cijelog svijeta, raskid zaruka Luke Dončića navodno zbog preljuba i borbe za što veći kontakt sa svojim dvjema kćerima? Anamaria Goltes, bivša zaručnica košarkaške zvijezde Luki Dončiću, podnijela je zahtjev za alimentaciju za njihovu djecu, što je privuklo veliku pažnju javnosti i pokrenulo mnogobrojna pitanja o tome koji bi iznos mogao biti na teret NBA zvijezde. Prema neslužbenim informacijama, Anamaria traži znatne iznose, a neki izvori spominju mogućnost isplate i više od 300 tisuća dolara mjesečno, iako službena potvrda o točnom iznosu još nije objavljena.

'I Luki Dončiću i Anamariji Goltes želim sve najbolje'

"Iskreno, ne bih se volio miješati u tuđe probleme. I sam ih i sam prošao. Znam što to znači, koji je to stres, pogotovo za igrača koji je u naponu snage, u primeu. Sigurno da će biti nekih posljedica na Luku Dončića, pogotovo ukoliko neće uspjeti možda češće vidjeti svoju djecu. Oboje im želim sve najbolje, da to riješe mirnim putem, jer ako idu u neku, ajmo reći pravnu bitku, mislim da tu profitiraju treće osobe, oni najmanje. Mislim da je dogovor uvijek najbitniji. Lukina situacija puno ovisi o zakonu pod kojim će se oni suditi, hoće li to biti slovenski ili američki zakoni. Sve to ima utjecaja na završnu odluku i koliko on novca potencijalno može izgubiti, ali eto, kažem, sugeriram svakome, ne samo u ovom slučaju nego svakom tko se nađe u situaciji da se dogovorom to riješava. Tad će se postići najbolji dogovor i biti najzadovoljniji."

Kako se zaštititi od pisanja tabloida, općenito zločestih pisanja medija na tu i takve teme? Jer, stvarno ima svega, ali baš svega...

'Na zločesta i bilo kakva pisanja medija ne treba reagirati'

"Na takva pisanja ne treba reagirati. Evo recimo, mogu komentirati svoj slučaj. Ja sam u svom slučaju jedanput samo izašao u novine i to nakon jedno tri - četiri mjeseca prozivanja, međutim i tu sam pogriješio. Sad recimo nikad više ne bi išao u novine, u medije, jer jednostavno nema potrebe. Pravne bitke se vode, općenito bitke se vode na drugim pravnim institucijama, legalnim, gdje ćete dokazati činjenično da ste u pravu ili niste u pravu i zapravo odlazak u novine potencira samo još ekstra članke. Ponavljam, samo jednom sam izašao u medije povodom prozivanja koje je trajalo tri - četiri mjeseca i mogu reći da sam pogriješio iz sadašnje perspektive. I to nikad više ne bi napravio. Savjetujem ignore koliko se god može. Nije lako, psihički treba biti stabilan i jak. Sigurno da nas sve to pogađa jer vi gradite karijeru i gradite imidž kao što je to slučaj s Lukom Dončićem. Luka Dončić je i roditelj dvije kćerkice, ja sam isto bio roditelj tada, brat sam, sin, nečiji prijatelj... Znači, gradite neki profesionalni imidž koji vam je onda srušen u roku doslovno jednog članka zato što su ljudi puni predrasuda i to je bolno, nepošteno i to nitko ne želi da mu se dogodi. Na kraju dana i ja sam bio takav, međutim, nakon moje situacije uvijek kažem - ne mogu suditi o nekom dok ne znam činjenice", govori Gordan Giriček i u jednom dahu nastavlja:

'Raja je raja i raja je uvijek puna predrasuda'

"Bilo bi dobro da ljudi isto tako razmišljaju, ali raja je raja i raja je uvijek puna predrasuda, uvijek misle da onaj tko ima da je uvijek kriv, a zapravo nitko nema pojma osim njih dvoje koji su direktni akteri kakva je situacija među njima. Treba ih tako i pustiti i neka riješavaju svoje probleme, a mi se moramo kloniti toga, gledati svoja posla, svoje probleme, počistiti ispred svojih vrata. Svatko ima svoje probleme i svatko bi se trebao baviti sobom, a ne drugima. Nažalost, mediji su takvi i od toga ne možete pobjeći. Znači, samo stoički podnijeti sve, prihvatiti salvu negativnih komentara. Jednostavno gurati svoje. Obitelj je najvažnija. Gledati svoju djecu, pokušat njih zaštititi od toga najviše i probat se izboriti za ono što želite i za ono što morate. Ukoliko zakon ne da, izboriti se što više da vidiš svoju djecu. Nažalost, zakon je još uvijek takav da, koliko god živimo u vremenu gdje žene puno pričaju o nekim pravima, u vremenu u kojem se žene pokušavaju izjednačiti s muškarcima po pravima koje ja smatram da imaju, opet žene imaju puno veća prava po pitanju djece. Neka me netko razuvjeri, ali smatram tako. Puno teorija kola po internetu, ima tu svega, uistinu svega. Mislim da žene imaju prava al pari sa muškarcima, neka mi ne zamjere ako ne misle tako, ali to je neko moje generalno mišljenje. Ono što je naše biološko osnovno pravo da po rastavi braka muškarac po defaultu gubi dijete, a to je ono što nitko od njih ne spominje, uz svu borbu za ista prava nitko ne spominje ajmo onda dati pravo da imaju šansu izboriti se za svoje dijete. Mi smo tu zapravo jako podređeni, pa o kojoj mi onda jednakosti govorimo danas. Mi govorimo samo o onim stvarima, govori se samo o onim stvarima koje ženama pašu, a one koje im ne pašu, to se ne spominje. Ajmo onda biti pošteni pa ako se već borimo za ista prava, ajmo onda reći da muškarci nemaju prava kad je u pitanju dobivanje djeteta nakon rastave. Mi po rastavi, bez obzira koji je razlog, po defaultu gubimo dijete, što je naša biološka dužnost, odnosno karakteristika da budemo roditelj, da imamo pravo biti roditelj, a ja bih rekao da dosta često možemo biti i bolji roditelji".

'Čuo sam svašta, bio optuživan za svašta'

Koja je najgora stvar koju ste čuli o sebi?

"Čuo sam svašta o sebi, bio optuživan za svašta. Da sam agresivan prema svom djetetu, da prijetim, da sam ovakav - onakav, da sam škrt... da se ne brinem o djetetu, mediji su pisali. Moje dijete ima sve što joj treba u životu, čak i više od toga, imat će više od 99% druge djece. I što se tiče financijske, ali i emotivne i psihološke podrške od mene. Tako da sam ja za nju tu i moja kćer to zna od samog početka. Mi imamo predivan odnos i bez obzira što su novine pisale, ono što je meni bitno je zapravo da kad ja pogledam odnos mene i moje kćeri, meni je sve jasno. E sad, je li jasno nekom Peri Periću, ne znam od kuda, to me najmanje briga".

Kako ste se protiv toga borili?

"Stoički. Opet ponavljam, tri - četiri mjeseca sam šutio, onda sam dao intervju i pogriješio sam. Trebao sam se nastaviti boriti stoički i na kraju sam dokazao na institucijama, gdje sam trebao dokazati, kakvo je pravo stanje stvari, a što će misliti Marko Markić ili Pero Perić, to uistinu ne bi trebala biti nikakva briga, a mene najmanje, tako ni drugog, u ovom slučaju Luku Dončića ili nekog drugog koji se nađe u takvoj situaciji".

'Zadovoljan sam svojom karijerom'

Jeste li zadovoljni svojom karijerom i žalite li za ičim?

"Zadovoljan jesam, izuzetno. Ne žalim za ničim. Uvijek čovjek misli da je napravio nešto drugačije, da bi možda bilo nešto drugačije i bolje, ali možda bi bilo i lošije. Tako da ne žalim za nečim što možda vidim kao neki propust. Mogu žaliti jedino za osvojenim trofejima, to može biti žal, ali to nije žal koja me noću drži budnim. Mirno spavam, tako da bilo - prošlo. Svjestan sam svega i nakon analize svoje karijere sam ponaosobno, mogu reći da sam zadovoljan, iskreno".

Kako komentirate hrvatsku košarkašku reprezentaciju? Nekako ju svi vidimo već sad na Mundobasketu u Katru 2027.

"Vidim ju i ja. Mislim da će se hrvatska košarkaška reprezentacija sigurno kvalificirati na SP, to ne bi smjelo biti upitno niti najmanje. Kako će proći na SP-u, to ne mogu komentirati. Utakmice koje sam pogledao, evo, dobili smo Nijemce u Zagrebu. To je izuzetno bitna pobjeda. Neke stvari se mijenjaju, međutim javnost mora biti svjesna da je Njemačkoj nedostajalo osam najboljih igrača. Vi izvadite iz benda, ne znam, jednog gitaristu, već imate drugačiji zvuk. Tako da tu treba biti oprezan u euforiji. Trebaju dečki igrati mirno, bez opterećenja, pritiska, bezbrižno, tako da euforije, po meni, ne bi trebalo biti, a želim im da se pokažu u najboljem svijetlu i da naprave dobar rezultat. Kao i svi mi koji smo se nekad bavili košarkom, ali i šire, i narod isto tako. Očekujemo neki rezultat od košarkaša, pa se, eto, nadam da na MundoBasketu 2027. budu svi zdravi, da pruže najbolje igre, to im od srca želim, pa što bude".

