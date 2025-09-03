Stvara li se novi košarkaški poredak bez Hrvatske? 'Jedno unosi najveću nervozu'

Dobra večer dragi gledatelji i dobrodošli u novo izdanje podcasta Net.hr-a "Maksanov korner!" Danas s nama sjedi čovjek koji je ostavio veliki trag u hrvatskoj košarci, bivši reprezentativac Hrvatske i jedan od najboljih poznavatelja igre pod obručima i košarkaških stručnih sukomentatora – Matej Mamić.

U tijeku je je 42. izdanje EuroBasketa koje se igra u Finskoj, Poljskoj, na Cipru i u Latviji, turnira koji već sada donosi dramu, iznenađenja i priče koje će se dugo prepričavati. Finska i Izrael postali su heroji iz sjene, Španjolska, Francuska i Slovenija zasad su razočarale, dok Turska, Njemačka i Srbija marširaju bez poraza. BiH je senzacionalno u utorak svladala Grčku.

Finska zvijezda Markkanen prošlog je tjedna ubacila 43 poena, najviše dosad na ovom EuroBasketu, a Italija i Poljska pokazuju da se na njih itekako mora računati.

No, najveća drama odvija se oko Srbije, reprezentacije koja je od nedodirljivog favorita preko noći postala ranjiva. Ozljeda Bogdana Bogdanovića i loša forma Vase Micića otvorili su pitanje može li Nikola Jokić sam iznijeti ovu momčad Srbije do zlata.

Kako Matej Mamić gleda na nove trendove u europskoj košarci koji su vidljivi na ovom EuroBasketu i sve veći broj izjednačenih utakmica, rast manjih reprezentacija i pad tradicionalnih sila? Smatra li Matej Mamić da će ovo prvenstvo donijeti smjenu generacija u europskoj košarci i otkriti nove lidere kontinenta? Stvara li se novi košarkaški poredak u Europi bez Hrvatske?

Što se događa s braniteljem naslova Španjolskom, jakom Francuskom i europskim prvakom iz 2017. Slovenijom, reprezentacijama koje su dosad na turniru razočarali? Vasa Micić igra ispod razine, a odnos s izbornikom Svetislavom Pešićem očito je napet.

Koliko to može destabilizirati momčad Srbije u ključnim utakmicama? Poljska igra iznad očekivanja. Jesu li oni "dark horse" EuroBasketa 2025? Koliko je ovogodišnji EuroBasket po kvaliteti i neizvjesnosti drugačiji od prethodnih izdanja?

Izrael i Finska su se pokazali kao najveća iznenađenja turnira. Kako Matej Mamić objašnjava njihov uspjeh i što je njihova najveća snaga? Njemačka, Turska, Latvija, Litva, Grčka, Gruzija i BiH imaju svoje ambicije na turniru. Na ta i ostala pitanja u skoro 45. minuta podcasta Maksanov korner, u kojem se ovog puta bavimo EuroBasketom 2025., Naravno, tu je i blitz set pitanja o EuroBasketu 2025. koja smo plasirali Mateju Mamiću onako ispod ruke, kao "no look" pas.

O svemu tome, o trendovima u europskoj košarci i onome što nas tek čeka na EuroBasketu na putu do medalja – razgovaramo danas s Matejem Mamićem.

"Da, na ovom EuroBasketu vidimo neke nove sjajne košarkaške reprezentacije, a na turniru nema Hrvatske. Mi smo sad B košarkaška liga, igramo predkvalifikacije za kvalifikacije. Jako je teško odgovoriti gdje je hrvatska košarka u odnosu na finsku košarku, izraelsku košarku, u odnosu na Latviju, Gruziju, da sad ne nabrajam... Ono što je najgore, nismo više sigurni hoćemo li se kvalificirati na EuroBasket. To je nešto što je porazno i to je nešto što unosi najveću nervozu kod nas koji smo, kako - tako, prisutni u košarci. Nadam se da će se to promijeniti jer, realno, imamo kvalitet igrača za EuroBasket, mi smo sigurno reprezentacija koja uvijek može doći do nokaut faze", govori Matej Mamić.

