Srbi u očaju! Pognute glave, šok i nevjerica, spušteni pogledi i sakrivanje lica

Turska slavi, Srbija tuguje. U jednoj bi rečenici, baš na ovaj način, opisali raspoloženje nakon derbija EuroBasketa između Turske i Srbije. U susretu koji je odlučivao o prvom mjestu skupine A na EuroBasketu, Turska je u Rigi svladala Srbiju rezultatom 95-90 i završila prvi dio natjecanja bez poraza. Dok su Turci slavili veliko slavlje na parketu, srpski košarkaši ostali su pognutih glava, s izrazima nevjerice i razočaranja koji su najbolje dočarali težinu poraza.

Minuta koja je sve promijenila

Srbija je u posljednju minutu ušla s vodstvom 90-89 i već kretala razmišljati o slavlju, no onda je uslijedio pravi šok. Do kraja dvoboja nisu pogodili niti jedan koš. Lopte su se odbijale, akcije pucale pod pritiskom, a Turci su rutinski pogodili svih šest slobodnih bacanja. Alperen Sengun ubacio je četiri, Shane Larkin dodao dva – i dok su oni hladnokrvno dizali rezultat, srpski igrači na klupi i terenu gledali su u prazno, svjesni da im pobjeda izmiče iz ruku.

Heroji Turske i slom Srbije

Alperen Sengun, NBA igrač, "najbolji dodavač meču centrima, kako su to u objavi na društvenim mrežama prije nekoliko dana napisali iz FIBA-e, odigrao je partiju za pamćenje – 28 poena, 13 skokova i osam asistencija – dok je Shane Larkin upisao 23 poena i devet asistencija. Njihova kombinacija snage i smirenosti bila je ključ pobjede.

Kod Srbije je Nikola Jokić bio najbolji s 22 poena i devet skokova, Marko Gudurić dodao je 12, ali nitko od njih u završnici nije pronašao rješenje. Umjesto trijumfa, ostala je slika Jokića koji s nevjericom širi ruke, Gudurića i Vasilije Mišića koji rukama prekrivaju lice i ostatka momčadi koja spuštenih pogleda napušta parket.

Pogledi ka nokaut fazi

Turska je ovim trijumfom osvojila prvo mjesto u skupini i u osmini finala ide na Švedsku. Srbija će prolaz tražiti protiv Finske, ali teško je bilo ne primijetiti koliko ih je ovaj poraz pogodio. Njemačku očekuje dvoboj s Portugalom, a Latvija će odmjeriti snage s Litvom.

I dok će turski navijači ovu utakmicu pamtiti po herojstvu Senguna i Larkina, fotografije iz Rige govorit će i drugu priču – onu o pognutim glavama i očajnim licima srpskih košarkaša. Slika njihovog šoka i nevjerice ostat će kao jedno od najupečatljivijih lica ovog EuroBasketa.

