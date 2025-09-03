Turci spustili Srbe na zemlju i nanijeli im prvi poraz: Jednog igrača će Jokić i ekipa sanjati...

Košarkaši Turske pobijedili su Srbiju 95:90 u dramatičnom okršaju i tako osvojili vrh skupine A Eurobasketa.

Srbija je dobro otvorila utakmicu, ali Osman, Sengun i Larkin brzo su preuzeli kontrolu. U napetoj završnici, Hazerov trica i Larkinovi slobodni bacanja presudili su.

Junak Turske bio je Alperen Sengun s 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija, dok je Larkin dodao 23 poena i 9 asistencija. Kod Srbije najbolji Nikola Jokić s 22 poena i 9 skokova, ali bez dovoljno podrške.

Tursku u osmini finala čeka Švedska, a Srbiju opasna Finska.

