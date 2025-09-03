Turski izbornik bez dlake na jeziku: 'Nemamo rješenje za Jokića, može nam zabiti 50...'
Reprezentacije Turske i Srbije večeras od 20:15 odlučuju o prvom mjestu u skupini A na Eurobasketu. Obje reprezentacije u utakmicu ulaze s četiri pobjede iz prve četiri utakmice, a trenutno je u prednosti Turska zbog bolje koš-razlike. Utakmicu je najavio izbornik turske Ergin Ataman.
Uvjeren je da će njegova momčad doći do pete pobjede u isto toliko utakmica, a svjestan je da će puno toga ovisiti o direktnom dvoboju dva zvjezdana NBA centara, Nikole Jokića i Alperena Šenguna. Prednost je zasigurno na strani Srbije budući da je Jokić najbolji košarkaš na svijetu, ali Atamana to ne brine jer će Jokić ionako 'odraditi svoje':
"Imamo li rješenje za Jokića? Ne. On nam može slobodno ubaciti 50 poena, ali mi želimo pobijediti na ovoj utakmici" - rekao je Ataman, a dodao je i kako se nada revanšu ovih dviju reprezentacija u nastavku turnira: "Nadam se da ćemo igrati ponovo u finalu. I Pešić isto misli. Najviše bih volio pobijediti Srbiju, ali ne u grupi, već u finalu."
