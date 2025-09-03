LeBronov bivši suigrač šokirao predviđanjem koliko bi 'Kralj' još mogao igrati

LeBron James ove će jeseni krenuti u svoju 23. sezonu u NBA ligi. Zvijezda La Lakersa bila je prvi pick drafta još davne 2003., a i na kraju svoje 22. profesionalne sezone bio je jedan od najboljih igrača svijeta. Bilježio je u prosjeku 24.4 koša, 8.2 asistencije i 7.8 skokova, a u novoj sezoni želi napasti svoj peti prsten prvaka u tandemu s jednim od najboljih igrača današnjice - Lukom Dončićem.

Tajna njegove dugovječnosti leži u milijunima koje na godišnjoj bazi izvdaja u održavanje svog tijela kako bi i s punih 40 godina bio na vrhuncu svojih mogućnosti. Istina, izgubio je dio vanserijskog atleticizma koji ga je krasio u mladosti, ali to nadoknađuje košarkaškom inteligencijom i sve boljim šutom. Pitanje koje se stalno postavlja je ono: "Koliko će LeBron još igrati?" - budući da je rekao kako će zadnju sezonu u karijeri odigrati sa sinom Bronnyjem. Njih dvojica bili su sigrači prošle sezone, a LeBron se još nije umirovio.

Svoje predviđanje na ovu temu dao je Markieff Morris, čovjek s 14 godina iskustva igranja u NBA-ju i LeBronov suigrač iz šampionske sezone 2020. s Lakersima. "Koliko mu je sada, 41, 42? Sigurno može igrati do 46. To je činjenica. Ima 42 godine i još uvijek ima najbolje godine karijere, s 42 godine" - izjavio je Morris u emisiji Milion Dollaz Worth of Time.

James je dosad igrao za Cleveland Cavalierse (u dva navrata), Miami Heat i Lakerse te je sa svakom franšizom osvojio bar jedan NBA prsten (s Heatom dva). Ima i četiri MVP nagrade te je najbolji strijelac u povijesti lige s 42 184 koša u regularnoj sezoni.

