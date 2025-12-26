Alarmantno otkriće: Putin premješta nuklearno oružje bliže ciljevima diljem Europe?

Moskva vjerojatno razmješta nove hipersonične balističke projektile sposobne nositi nuklearne bojeve glave u bivšoj zračnoj bazi u istočnom dijelu Bjelorusije, što bi moglo povećati sposobnost Rusije da tim projektilima dosegne ciljeve diljem Europe, zaključila su dva američka istraživača proučavanjem satelitskih snimki. Zaključak istraživača uglavnom je u skladu s nalazima američke obavještajne službe, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi podijelio informacije koje nisu bile odobrene za javno objavljivanje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da u Bjelorusiji planira rasporediti rakete srednjeg dometa Orešnik, s procijenjenim dometom do 5.500 kilometara, no točna lokacija prethodno nije objavljena. Raspoređivanje Orešnika dodatno bi istaknulo sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem, budući da pokušava obeshrabriti članice NATO-a da opskrbljuju Kijev oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije, rekli su neki stručnjaci.

Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je bjelorusko veleposlanstvo odbilo komentirati. Državna novinska agencija Belta citirala je u srijedu ministra obrane Viktora Krenjina koji je rekao da raspoređivanje Orešnika neće promijeniti ravnotežu snaga u Europi i da je to "odgovor na agresivne akcije Zapada". Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, a CIA je odbila komentirati.

Revidirana ruska strategija

Istraživači Jeffrey Lewis iz Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji i Decker Eveleth iz istraživačke i analitičke organizacije CNA u Virginiji rekli su da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika temeljili na snimkama satelitske tvrtke Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi.

Lewis i Eveleth tvrde da su 90 posto sigurni da će mobilni lanseri Orešnika biti stacionirani na bivšoj zračnoj bazi u blizini Kričeva, oko 307 kilometara istočno od glavnog grada Bjelorusije Minska i 478 kilometara jugozapadno od Moskve. Moskva je ispitivala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini u studenom 2024. Putin se hvali da ga je nemoguće presresti zbog brzina koje navodno prelaze deset Machova.

"Putin planira rasporediti oružje u Bjelorusiji kako bi proširio njegov domet dalje u Europu", rekao je John Foreman, stručnjak Chatham Housea koji je služio kao britanski vojni ataše u Moskvi i Kijevu. Foreman je rekao da takav potez vidi i kao reakciju na planirano stacioniranje konvencionalnih projektila SAD-a u Njemačkoj sljedeće godine, što uključuje hipersonični projektil srednjeg dometa Dark Eagle.

Politička poruka Moskve

Putin je nakon sastanka sa svojim bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u prosincu 2024. rekao da bi Orešnik mogao biti stacioniran u Bjelorusiji u drugoj polovici ove godine, što je dio revidirane strategije u kojoj Moskva prvi put od Hladnog rata postavlja nuklearno oružje izvan svog teritorija. Lukašenko je prošli tjedan rekao da su prvi projektili raspoređeni, bez navođenja lokacije, dodavši da će u Bjelorusiji biti smješteno do deset Orešnika. Američki istraživači procijenili su da je lokacija dovoljno velika da primi samo tri lansera i da bi drugi mogli biti smješteni na drugoj lokaciji.

Lewis je rekao da raspoređivanje Orešnika u Bjelorusiji naglašava kako rusko stacioniranje nuklearnog oružja izvan svog teritorija šalje "političku poruku" o povećanom oslanjanju na njih.

"Možete li zamisliti da u Njemačkoj postavimo nuklearno naoružani Tomahawk umjesto samo konvencionalnih? Nema vojnih razloga za postavljanje sustava u Bjelorusiji, samo političkih", rekao je Lewis.

Zelenski vidi prijetnju novog ruskog napada iz Bjelorusije

Rusija sve više koristi položaje u Bjelorusiji za svoje napade na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon sastanka cijelog vojnog vodstva u petak. To se odnosi na napade dronovima i na rakete, napisao je na Facebooku, objavljujući da ovom novom taktikom Rusija pokušava zaobići ukrajinske obrambene položaje.

"Ovo predstavlja rizik za Bjelorusiju. Šteta je što Bjelorusija predaje svoj suverenitet u korist ruskih agresivnih ambicija", napisao je Zelenski. Rekao je da je proaktivna obrana od ovog novog smjera napada otežana jer je Rusija instalirala svu opremu za napade na stambene zgrade. Antene i drugi sustavi navođenja za napade na ciljeve u Ukrajini sada su postavljeni na krovovima peterokatnih stambenih zgrada, rekao je, pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke.

"Ovo je apsolutno nepoštivanje ljudskog života, Minsk bi trebao prestati igrati ove igre", dodao je. Rekao je da je ukrajinska zračna obrana dobila upute da prilagodi svoju strategiju. Na početku ruske invazije na Ukrajinu Bjelorusija je pružila svoj teritorij kao odskočnu dasku za neuspješno napredovanje na Kijev.

Bjeloruske trupe nisu aktivno uključene u borbe, ali potencijalna prijetnja veže značajne ukrajinske snage na zajedničkoj granici.

