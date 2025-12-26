FREEMAIL
UOČI SUSRETA /

Trump ekspresno spustio Zelenskog na zemlju: 'Nema on ništa dok ja to ne odobrim'

Trump ekspresno spustio Zelenskog na zemlju: 'Nema on ništa dok ja to ne odobrim'
Foto: American Photo Archive/alamy/profimedia

Očekuje se da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju sastati s Trumpom na Floridi, a novinarima je rekao da sa sobom donosi novi plan za mir od 20 točaka

26.12.2025.
22:11
Hina
American Photo Archive/alamy/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump, uoči očekivanog sastanka u nedjelju s Volodimirom Zelenskim, koji bi trebao iznijeti ukrajinski plan za postizanje mira, rekao je za Politico da ukrajinski predsjednik "nema ništa dok on to ne odobri".

Očekuje se da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju sastati s Trumpom na Floridi, a novinarima je rekao da sa sobom donosi novi plan za mir od 20 točaka, navodi list. Okvir uključuje predloženu demilitariziranu zonu, a očekuje se da će se sastanak usredotočiti na američka sigurnosna jamstva.

No, u intervjuu, piše Politico, Trump se mlako odnosio prema Zelenskijevim najnovijem pokušaju i nije žurio podržati prijedlog ukrajinskog predsjednika.

"Nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump. "Pa ćemo vidjeti što ima.“

Produktivan sastanak

Trump ipak vjeruje da bi mogao imati produktivan sastanak ovog vikenda.

"Mislim da će s njim sve proći dobro. Mislim da će s Putinom sve proći dobro“, rekao je Trump, dodajući da očekuje da će uskoro razgovarati s ruskim vođom, "koliko god želi“, navodi Politico.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak za američki portal Axios da se nada odgovoriti američkog predsjednika Donalda Trumpa od američkog prijedloga kojim bi se ukrajinske snage u potpunosti povukle iz Donbasa, prenijela je agencija Reuters.

Ako ne bude u stanju privoliti SAD na "snažan" stav o pitanju teritorijalnih ustupaka, rekao je za Axios, otvoren je za stavljanje mirovnog plana od "20 točaka" koji predlaže Washington na referendum, pod uvjetom da Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi se Ukrajini omogućilo da se pripremi i održi takvo glasanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Trump želi Grenland? Novi potez razbjesnio Europu, najavili prve korake

Donal TrumpVolodimir ZelenskiSastanakFloridaRat U Ukrajini
