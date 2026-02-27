Voli li ga doista ili joj je srce još kod Jakova? Katarinina hladnoća prema Tomi zbunila gledatelje

Katarina je junakinja 'Divljih pčela' koja je u životu prošla mnogo toga. Prvi brak završio je tragedijom, nosila je teret osude, obiteljskih tajni i odgovornosti za mlađe sestre. Upravo zato mnogi su očekivali da će je Tomino nestajanje slomiti. No umjesto očaja, ona stoji čvrsto, prihvaća situaciju i ne pokazuje emocije koje bi se mogle nazvati slomom, piše rtl.hr

Ljubav ili umor od razočaranja?

Ne treba zaboraviti da Katarina iza sebe ima iskustvo koje ju je naučilo oprezu. Nakon svega što je prošla, možda jednostavno više ne dopušta sebi da se raspadne pred drugima. Njezina sabranost može biti obrambeni mehanizam žene koja je već jednom ostala bez sigurnosti.

Foto: RTL

S druge strane, neki gledatelji primjećuju da je i prije vjenčanja između nje i Tome postojala distanca. Strast nije bila naglašena, razgovori su često bili ozbiljni, a emocije su se više podrazumijevale nego otvoreno pokazivale. Je li njihova veza bila temeljena na stabilnosti i sigurnosti, a manje na snažnoj ljubavi?

Je li Jakov i dalje dio priče?

Neizbježno je i pitanje Jakova. Iako je njihov odnos obilježen pogreškama i boli, emocije između njih nikada nisu bile jednostavne. Katarinina povremena zadrška i pogled u prošlost potaknuli su nagađanja da možda nikada nije do kraja zatvorila to poglavlje.

Foto: RTL

Ako je dio njezina srca ostao vezan za prošlost, tada Tomina odsutnost možda nije izazvala potres kakav bi izazvala kod žene koja je potpuno sigurna u svoj izbor.

Snaga ili ravnodušnost?

Katarina možda samo pokazuje zrelost i kontrolu nad sobom. Možda je naučila da se neke bitke ne vode suzama, nego tišinom. No činjenica ostaje, njezina reakcija drugačija je od očekivane, i to je ono što publiku intrigira.

Je li riječ o emocionalnoj blokadi, umoru od života koji ju je previše puta razočarao ili o tome da ljubav prema Tomi nikada nije bila onakva kakvom smo je zamišljali?

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na setu serije 'Divlje pčele': Evo što se sve događa iza kulisa