Italija se već drugi dan trese: 'Podrhtavanje se dobro osjetilo, čak i u prizemlju'
Centralnu Italiju pogodio je u četvrtak u 9.40 sati potres magnitude 4,1 stupanj po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 52 kilometara, 20 kilometara sjeverozapadno od Prata i osam kilometara sjeverozapadno od Pistoije. Talijani su ostavili komentare na stranici EMSC.
"Osjetio sam blagi potres nekoliko sekunda",
"Blago pomicanje premeta. I životinje su osjetile",
"Podrhtavanje se dobro osjetilo, čak i u prizmelju zgrade od armiranog betona", nižu se komentari.
I jučer se tresla Italija
Podsjetimo, potres je i jučer pogodio Italiju. Bio je jačine 4 stupnja po Richteru.
Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.
