Italija se već drugi dan trese: 'Podrhtavanje se dobro osjetilo, čak i u prizemlju'

Centralnu Italiju pogodio je u četvrtak u 9.40 sati potres magnitude 4,1 stupanj po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 52 kilometara, 20 kilometara sjeverozapadno od Prata i osam kilometara sjeverozapadno od Pistoije. Talijani su ostavili komentare na stranici EMSC.

"Osjetio sam blagi potres nekoliko sekunda",

"Blago pomicanje premeta. I životinje su osjetile",

"Podrhtavanje se dobro osjetilo, čak i u prizmelju zgrade od armiranog betona", nižu se komentari.

I jučer se tresla Italija

Podsjetimo, potres je i jučer pogodio Italiju. Bio je jačine 4 stupnja po Richteru.

Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.

