'BILO JE STRAŠNO' /
Snažan potres pogodio susjede: 'Cijela zgrada se tresla'
Potres je zabilježen na dubinu od 11 kilometara
25.3.2026.
9:25
EMSC/Screenshot
Snažan potres magnitude 4 prema Richteru zatresao je u srijedu ujutro u 8.13 sati sjever Italije.
Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.
'Bilo je strašno'
"Cijela zgrada tresla se 20 sekundi", napisao je korisnik.
"Čuo se snažan tutanj koji je trajao oko 10 sekundi, a potom i škripanje zgrade", dodao je korisnik.
"Bilo je strašno, trajalo je kratko, ali je bilo glasno", napisao je jedan korisnik.
