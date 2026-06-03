Zastrašujuće: Kobila jednim udarcem ubila čovjeka! Profesorica s Veterine: 'Ovo je tragično'

Na području Križevaca dogodila se tragedija u kojoj je preminuo 48-godišnji potkivač, nakon što ga je udarila kobila. Prema policijskim informacijama, do tragedije je došlo tijekom redovnog posla u staji, dok je potkivao kopita. U jednom trenutku životinja ga je snažno udarila nogom u prsa.

Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, nažalost, udarac je bio toliko snažan da je muškarac preminuo. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar, gdje će se obaviti obdukcija.

Ove nesreće, iako se rijetko događaju, nažalost nisu neuobičajene. Do njih najčešće dolazi zbog nepredvidive reakcije životinja, ali i njezine snage i veličine. Iako se radi o rutinskom obavljanju posla, potkivač se u tom trenutku nalazio u poprilično bliskom kontaktu sa životinjom pa i najmanja reakcija tako robusnog bića može dovesti do tragedije.

'Stvarno tragičan događaj'

Kako je moguće da se takva nesreća dogodila otkrila nam je Nika Brkljača Bottegaro, profesorica na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja je osobno poznavala unesrećenog.

Prije svega, dozvolite mi da izrazim iskrenu sućut Vama, prijateljima i obitelji.

Hvala vam lijepa. Ovo je bio stvarno tragičan događaj za cijelu konjsku zajednicu Hrvatske. I eto, nadam se da će možda ovaj događaj pridonijeti tome da stvarno malo više pripazimo na sebe.

Konji su poznati kao mirne životinje, kako je moguće da je došlo do ove tragedije?

Konji su mirni, konji su divni i predivni, naravno. Ali nemojte zaboraviti, oni su životinje. Oni su strašno veliki i oni, prvenstveno, nisu uopće svjesni svoje mase i svoje snage. Kao i sve životinje, mogu reagirati instinktivno i, nažalost, to je upravo to što se dogodilo.

Može li se ta reakcija konja predvidjeti?

Velika većina, naravno. Naravno da može i mi to radimo, inače ja ne bih bila tu sad pred vama. Ali uvijek se dogode, nažalost, nekakve nepredviđene okolnosti. Pogotovo što se tiče ovog profesionalnog bavljenja konjima, kao što smo mi veterinari, veterinarski tehničari i, nažalost, potkivači. Mi smo definitivno pod većim rizikom nego populacija ljudi koja se bavi konjima kao kroz neku rekreaciju ili sport.

'Ovo za nas nije posao, to je poziv'

Jeste li se Vi osobno našli nekada u sličnoj situaciji?

Ne baš takvoj, ponavljam, tu sam. Ali da, svakodnevno se nalazimo u tim situacijama, možda zato što smo mi tu prvenstveno kao ljubitelji konja. Ovo nije za nas posao, ovo je za nas poziv. Inače, to jednostavno ne bismo radili, i u nekim trenucima i sebe uhvatim, i ljude oko sebe, da konje i njihove potrebe možda čak stavljamo ispred svojih vlastitih. Što ne bi trebalo, naravno da ne bi trebalo. Ali u tim nekim trenucima je stvarno teško održavati nekakve osnovne sigurnosne norme. To radimo, nemojte me krivo shvatiti. Svi to radimo.

Postoje li, evo, spomenuli ste, postoje li neki protokoli i kako zapravo pristupate životinjama, posebice Vi, evo, nekad su to i bolne situacije?

Postoje, postoje beskonačno. Nego, evo, ja sad pružam ruku na neodređen način. To su, naravno, nakon dugog vremena boravka s konjima, te reakcije su instinktivne i svi ljudi uče boraveći s konjima. Ali što god da napravili, 100 posto nema, apsolutno nigdje. I osoba koja je, nažalost, jučer preminula, bila je jedan ogroman ljubitelj konja, strastveni ljubitelj konja i beskonačno iskusna osoba, ali, nažalost, čak i njima, nama, se to može u nekim trenucima dogoditi. Premda je, naravno, taj rizik minijaturan za osobe koje nisu na ovakav način involvirane s konjima.

Pročitali smo negdje čak, zapravo, manje od 1 posto smrtnih slučajeva što se tiče napada konja.

Ja vjerujem da je u prometu nešto više, sad ne znam nešto o tome, ali sigurno to nije razlog da postoji strah od bavljenja s konjima, apsolutno ne. I dalje mislim osobno da je to nešto najbolje što možete raditi. Ali, svakako, to je aktivnost koja donosi ogromnu dobrobit za one koji su u to involvirani. I ovo nije mjesto strahu, ovo je mjesto samo još većem oprezu.

Ovdje je bila riječ o kobili. Kada ih klasificiramo nekako, postoji li veća opasnost od, primjerice, pastuha, kastrata ili neke druge pasmine?

Ma nema, naravno da nema, svatko od njih je specifičan na svoj način i sa svima malo drugačije pristupamo, ali nema. Nekad su mali poniji opasniji, nego puno, puno veći konji. Često je povezana i veličina i temperament, i toliko je faktora koji utječu na sam rizik. Koji je stvarno mali, osim, nažalost, u nekim slučajevima kao što je bio ovaj.