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[KVIZ] Koliko stvarno poznaješ ulice, kvartove i skrivene kutke Zagreba?

[KVIZ] Koliko stvarno poznaješ ulice, kvartove i skrivene kutke Zagreba?
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Foto: Shutterstock

Koliko ih možete nabrojati i koji vam je najdraži?

3.8.2026.
6:05
Webcafe.hr
Shutterstock
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Razumijevanje Zagreba nije samo šetnja Ilicom ili ispijanje kave na Cvjetnom trgu. To je izazov za vaše znanje, test poznavanja urbanih fenomena i sposobnosti prepoznavanja krhke veze između stanovnika i njihovog kvarta. Svijet ovog grada je sustav u kojem se suprotnosti poput "stare jezgre" i "novih naselja" isprepliću, a stanja poput "kvartovskog ponosa" i "prometnog kaosa" imaju svoje točno mjesto i uzrok. Ovaj vodič je vaša šetnja kroz urbanu džunglu jedne metropole. Upoznajte temeljne koncepte o zagrebačkim kvartovima, a zatim testirajte svoje znanje kroz seriju pitanja koja će vas natjerati da razmišljate o ovom urbanom fenomenu.

Kako je Zagreb nastao? Povijest pod gradskim asfaltom

U svakom sustavu, sve ima svoj izvor. U svijetu Zagreba to su "Gradec i Kaptol" – izvor njegovog identiteta i rasta. Urbanistički put grada stvorio je "most" između starih sela i modernih naselja, jedinstveni dragulj na karti Hrvatske. Glavni simbol te jedinstvenosti postala je njegova "policentričnost", sposobnost da svaki kvart ima svoj centar i život. Njena suprotnost je "centralizacija", prijetnja koja sve bitno gura prema Trgu bana Jelačića. Razumijevanje odnosa između duha mjesta, infrastrukture i povijesti ključno je za rješavanje pitanja koja slijede.

Što čini jedan kvart posebnim? Anatomija zagrebačkog identiteta

Svaki kvart ima svoju priču. Priča o Zagrebu počinje s nevjerojatnim "lokalnim identitetom", kojim je svaki dio grada oblikovan za svoje stanovnike. Time su oni postali "središte" vlastitog malog svemira. Njihovi "prepoznatljivi trgovi", najživlji u odnosu na mirne stambene ulice, simbol su njihove društvene moći. Tu su i "specifični nadimci" za zgrade i naselja koji im omogućuju da se obraćaju izravno srcu svojih stanovnika. Cijeli taj svijet kulminira osjećajem "pripadnosti" prema savršenstvu vlastitog komadića grada.

Kakav je puls grada? Život u srcu metropole

Život u Zagrebu odvija se kroz zajedništvo. Središte postojanja mnogih kvartova je njihov "lokalni plac", daleko od vreve trgovačkih centara. Kraljica druženja je "špica", tehnika kojom se osvajaju gradske ulice vikendom. Sve to sažima njihova komunikacija kroz univerzalne "kvartovske priče", jer se tu ne priča o visokoj politici, već o susjedima i lokalnim događajima. Sve to obogaćuje status pojedinih lokacija kao "evergreena", koji im omogućuje da vladaju gradskim legendama pod okriljem desetljeća i osiguravaju besmrtnost.

KvizKvizoviKviz ZnanjaZagrebKvartovi
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