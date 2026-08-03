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Kaos na putu prema moru: Zbog nesreće na A1 kod Karlovca kolona duga 25 km

Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac

3.8.2026.
6:31
danas.hr
Čitatelj Net.hr
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Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, na 34. kilometru u smjeru Dubrovnika, javlja HAK.

Kaos na putu prema moru: Zbog nesreće na A1 kod Karlovca kolona duga 25 km
Foto: Net.hr

Zbog nesreće stvorila se kolona vozila duga oko 25 kilometara, pa vozači trebaju računati na znatno usporenu vožnju i dulja čekanja. 

Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac. Od Zagreba prema Karlovcu promet je vrlo gust, a vozila se kreću usporeno u kolonama.

Kaos na putu prema moru: Zbog nesreće na A1 kod Karlovca kolona duga 25 km
Foto: HAK

Gužve i na Lučkom

Velike gužve bilježe se i na zagrebačkoj obilaznici (A3). Prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin formirana je kolona duga oko 12 kilometara.

Kaos na putu prema moru: Zbog nesreće na A1 kod Karlovca kolona duga 25 km
Foto: HAK

HAK upozorava da je pojačan promet na svim važnijim cestovnim pravcima prema moru, osobito na autocestama.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cesti kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.

Prometna NesrećaKoloneAutocesta A1
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