Kaos na putu prema moru: Zbog nesreće na A1 kod Karlovca kolona duga 25 km
Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac
Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, na 34. kilometru u smjeru Dubrovnika, javlja HAK.
Zbog nesreće stvorila se kolona vozila duga oko 25 kilometara, pa vozači trebaju računati na znatno usporenu vožnju i dulja čekanja.
Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac. Od Zagreba prema Karlovcu promet je vrlo gust, a vozila se kreću usporeno u kolonama.
Gužve i na Lučkom
Velike gužve bilježe se i na zagrebačkoj obilaznici (A3). Prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin formirana je kolona duga oko 12 kilometara.
HAK upozorava da je pojačan promet na svim važnijim cestovnim pravcima prema moru, osobito na autocestama.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cesti kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.